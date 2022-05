En direct : Nantes - Rennes (1 - 1)

En plus de ça, Antoine Kombouaré a sacrément fait tourner. Il y a eu beuverie dans la nuit de samedi à dimanche, il n'y a plus rien à jouer : on ne lui en voudra pas. Voyez par vous-même : Pedro Chirivella est out jusqu'à l'été, Andrei Girotto est également absent, alors que Randal Kolo Muani, Quentin Merlin et Moses Simon font banquette. On se retrouve donc avec cette équipe de coiffeurs.