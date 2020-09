En direct : Montpellier - Lyon (0 - 0)

Côté visiteurs, coup de tonnerre : c'est l'heure de la première titularisation pour le beau Tino Kadewere, entraperçu un quart d'heure en Gironde. Et deuxième coup de tonnerre : le potentiel futur Blaugrana Memphis va cirer la banquette, tout comme Moussa Dembélé (mais ça on a un peu plus l'habitude). Bonne nouvelle cependant pour nos amis les Gones : un certain Houssem Aouar est de retour dans le onze. On ne dit jamais non.