En direct : Monaco - Paris S-G (1 - 0)

Et on termine cet avant match avec la petite histoire du week-end :



Aux enchères depuis une semaine, le ticket du premier match professionnel de Mbappé (vs Caen) était estimé entre 10 000 et 15 000 euros. À la fin de la vente, et alors qu’un collectionneur avait chipé le graal pour 5 500 euros, le collectionneur a refusé de vendre le ticket. La raison : on était trop loin des estimations…



Cette personne a refusé de vendre un produit, acheté 6,75 euros, à 5 500 euros.