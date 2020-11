En direct : Monaco - Paris S-G (1 - 2)

Pour revenir à Kovac et Tuchel, le premier a tenu à défendre le second en conf de presse cette semaine. Extrait : « L’entraîneur est toujours désigné comme responsable. Comme nous le disons en Allemagne, si vous gagnez, ce n’est pas grâce à l’entraîneur, mais lorsque vous perdez, c’est de sa faute. Vous êtes toujours un loser en tant que coach et c’est facile de le pointer systématiquement du doigt. Je connais Thomas, c’est une très bonne personne et un bon entraîneur. Que voulez-vous faire de plus que gagner quatre titres et jouer une finale de Ligue des Champions ? Peut-être en gagner cinq avec le Bayern Munich, effectivement ».