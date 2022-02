En direct : Monaco - Lyon (2 - 0)

Deux états de forme différents pour cet rencontre :



- L'ASM n'a plus remporté deux matchs consécutifs depuis Angers/Metz début décembre en L1, mais reste sur 10 buts lors de ces 3 derniers matchs toutes compétitions confondues.



- L'OL n'a plus perdu en L1 depuis Reims le 1er décembre et reste sur trois succès consécutifs, dont Marseille en début de semaine grâce à Moussa Bergkamp (ou Dennis Dembélé, pick your choice).



Qui va poursuivre sa série ? Monaco ? Lyon ? Aucun des deux ? Sortons des sentiers battus et balançons notre prono dès maintenant : 1-2 pour Lyon ! (Ben Yedder vs Dembélé/Paquetá)