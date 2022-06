Revivez le sacre des Warriors de Golden State en Finales NBA

Comme le dit si bien Denis Brogniart, cette nuit c'est le match 6 des Finales NBA et il peut déjà être décisif. Menés 3-2 par les Warriors de Golden State, les Celtics de Boston sont dans l'obligation de l'emporter dans leur antre du TD Garden s'ils veulent encore espérer remporter le titre. Car en cas de défaite, le trophée atterrira dans les mains de Stephen Curry.

Boston Celtics 90-103 Golden State Warriors

ET C'EST TERMINÉ !!!! Les Warriors s'imposent 103-90 dans ce Game 6 des Finales NBA face aux Boston Celtics et sont donc sacrés champions. Et ce n'est pas volé du tout. Les Celtics peuvent être fiers, ils ont réalisé un parcours de maboule et vu la jeunesse du groupe vont pouvoir revenir dans ces Finales NBA à l'avenir. Et c'est sur ces images de Curry qui explose de joie que je vous abandonne. Merci aux quelques insomniaques qui ont suivi ce live avec moi, vous avez été aussi bons que Stephen Curry.Par contre Steve Kerr aurait pu faire entrer le banc à la fin pour que tout le monde participe à la fête.Ahah Dell Cury qui a déjà le cigare à la main.Stephen Curry ne peut cacher son émotion. Il va remporter son 4titre de NBA et son 1trophée de MVP des Finales. Et gagner quelques place au classement all-time. Bonjour le Top 10 pour lui.Gary Payton II va donc être champion NBA. Tout comme Andrew Wiggins. Heureux pour eux.Je ne pense pas prendre trop de risque en disant que les Warriors vont remporter ce match.Jaylen Brown fait un match immense.Et Wiggins qui répond dans la foulée. Quel match de sa part à lui aussi.Draymond Green voulait faire une passe à Jacques Monclar qui est installé au sommet du TD Garden.Stephen Curry vient de dire "Bonne nuit". Quel joueur...Ce marcher de Jayson Tatum est à l'image de son match. Andrew Wiggins est entré dans sa tête.Stephen Curry est plutôt fort dans ce sport que l'on appelle basket-ball.Al Horford pourra partir en vacances la tête très très haute.Vous vous rappelez quand ça se moquait de Andrew Wiggins qui était titulaire au All-Star Game ? Et bien plus personne ne rigole.Bon ça a l'air d'aller pour Jaylen Brown qui plante un 3 points dans la foulée.Aïe Jaylen Brown qui grimace au sol. Pas ça...C'est Klay Thompson ou Michael Kidd-Gilchrist ?And one Grant Williams. Et si ?Je ne veux pas me vanter mais je pense que je ferais pas pire que Klay Thompson aushoot.(C'est faux, je me prendrais des contres de joueurs qui n'auraient même pas besoin de sauter pour me contrer)RobertLeeWilliamsIIIPoole party.Il n'y a pas beaucoup de lancers francs dans ce match. Et ce n'est pas pour me déplaire.On fera comme si ce match de Klay Thompson n'avait pas existé quand on racontera dans 30 ans à quel point il était fort dans les Game 6 des Finales NBA.Les remplaçants des Celtics (White, Pritchard et Grant Williams) passent totalement à côté. Tout le contraire du banc des Warriors.Les 12 dernières minutes de la saison de NBA sont débutées.(Oui je dis ça pour que l'inverse se produise car je veux un Game 7).FIN DU 3E QT !!! +10 Warriors. Tout est encore possible. D'autant plus que les Celtics semblent être mieux depuis quelques minutes.Ça va finir en bagarre entre Draymond et Grant Williams.Draymond Green qui est tout proche du triple double.Et le public qui se réveille aussi avec ce contre de Al Horford. Il fait des Playoffs lui aussi...And one Al Horford. Les Celtics sont de retour. Il faut dire que les Warriors ne mettent plus rien dedans.Draymond Green en défense c'est quelque chose quand même.Si Stephen Curry se met en plus à bien défendre...Jaylen Brown qui prend les commandes et qui ramène les Celtics à -12. Ce n'est pas fini.Andre Iguodala qui est (pour le moment) le seul joueur de ces Finales à avoir déjà remporté un trophée de MVP des Finales.Il y a du mieux du côté des Celtics défensivement mais offensivement c'est la cata encore.Stephen Curry qui rate un 3 points. Il est finito, il faut penser à raccrocher.Jacques Monclar qui critique les simulateurs. Il n'a pas dû aimer Neymar au Mondial 2018.Si je me prend ce coup de coude de Looney je termine aux urgences.@Carlos_santana Ah bah c'est un doux euphémisme. Il passe totalement à côté de son match. Ça n'enlève en rien en ses playoffs extraordinaires mais ses Finales ne sont pas très bonnes.Bah bien sûr il suffise que je dise ça pour que Smart plante un 3 points. Temps-mort Warriors qui ne mène plus que 17 points...Robert Williams a compris que Marcus Smart ratait tous ses tirs ce soir et se place au rebond offensif.Ça doit être tellement kiffant comme sensation d'être à ce point sur un nuage que tu sais que quelque soit la distance ou la manière de le prendre ton tir à 3 points fera ficelle.Allez OK Curry. Bravo pour ton 4titre NBA et pour ton 1trophée de MVP des Finales.Heureusement que Al Horford est là pour les Celtics hein.OHLALALALA STEPHEN CURRY !!!!Les Warriors REFUSENT que Boston recolle au score.AL Horford encore à 3. Il a la main chaude. Contrairement à Klay Thompson qui a oublié de mettre de l'eau après s'être mis du savon sur les doigts à la pause.Jayson Tatum qui n'a pas assez de force pour inscrire son 3 points. On dirait moi au collège.Et voilà Al Horford qui plante à 3 points.Bon le problème c'est que Curry lui répond dans la foulée.Quel défenseur Robert Williams. Un monstre.Et ça débute par un 3 points de Draymond Green. La pause n'a rien changé visiblement.@Carlos_santana Ahah belle technique pour ne pas s'endormir. Et puis vu la chaleur ça ne peut que faire du bien.Arrive le moment le plus dur des soirées NBA : ne pas s'endormir pendant la pause. Je vais donc aller me servir mon petit coca. En tout cas même si c'est mal parti pour les Celtics, rien est fait. Tout peut aller très vite en NBA. Et des retournements de situation on en a déjà vu des milliards. Et des plus fous que ce -15.FIN DU DEUXIÈME QT !!! 54-39 pour les Warriors.Petit retour au vestiaire pour les deux équipes. Et ça va faire du bien aux Celtics.Je l'adore Jayson mais son match de ce soir est horrible pour le moment.En fait les Warriors ratent leurs tirs que lorsqu'ils sont ouverts. Ils n'aiment pas quand c'est trop facile.Je pourrais passer toutes mes nuits à regarder Klay Thompson shooter à 3 points.Sortie de temps-mort : reprise de dribble de Marcus Smart.Si les Celtics ne veulent plus jouer ils peuvent le dire hein.Encore une interception de Gary Payton II et les Warriors qui repartent à +18. J'ai l'impression que cette finale va finir plus tôt que prévu.Aïe Jayson Tatum qui a aussi 3 fautes... Le cauchemar continue pour les Celtics.Stephen Curry qui se met à scorer pour éviter que le trophée de MVP des Finales arrive dans les mains de Wiggins.(Il aurait pu mettre 0 point ce soir qu'il l'aurait quand même eu en cas de titre)Derrick White il ne pouvait pas faire ça contre Miami au lieu d'envoyer des 3 points dans tous les sens face au Heat ?Et Robert Williams qui envoie le 57e contre de sa soirée. Quel monstre.Andrew Wiggins encore. Sa saison est folle quand même.J'ai très peur pour la suite de la carrière de Robert Williams qui joue avec un genou en moins depuis le début des playoffs. Attention de ne pas faire une Umtiti.@Carlos_santana Bien sûr que tu as le droit de le dire. Et moi j'ai le droit de me moquer de toi ahah.OH L'ÉNORME CONTRE DE ROBERT WILLIAMS !!! Et derrière Tatum qui score. Boston revient à -8. Je préfère ça pour le suspense.Déjà 3 fautes pour Marcus Smart... Ce n'est pas le vrai défenseur de l'année - Bam Adebayo - qui aurait fait ça.Il y a très peu de basketteurs face à qui j'aimerais me battre, mais je n'ai vraiment pas envie d'en venir aux mains avec Robert Williams. En plus je pourrais même pas atteindre son visage.Hallelujah ! Boston a enfin remis un panier.@Carlos_santana Ça supporte quelle franchise en NBA ?Comme prévu, Andrew Wiggins et Jordan Poole portent ces Warriors en Finales NBA.Allez OK Michael Jordan Poole.Et nouveau temps-mort de Boston. 21-0 Warriors en cours.Non mais Boston là on arrête les tirs à 3 points et on va chercher des lancers pour stopper l'hémorragie.@Carlos_santana Ah heureux de te voir là. On l'adore Gary Payton II.Payton Pritchard n'a pas le niveau pour les Finales NBA. Du moins pas encore.Temps-mort Boston après ce panier de Wiggins. Run de 16-0 en cours.Ah OK donc Jordan Poole pourrait tirer les yeux fermés depuis le logo que ça rentrerait c'est n'importe quoi.À côté de Draymond Green, Roy Keane est un ange.Allez on est reparti !!!!Qu'est-ce qu'il doit faire mal au crâne des Celtics ce run des Warriors...FIN DU PREMIER QT !!! 27-22 pour les Warriors alors que ça avait débuté par un 14-2 pour les Celtics.Et Jordan Poole qui envoie, lui aussi, un 3 points. Quel run des Warriors.Draymond Green qui plante à 3. Et Curry qui l'imite derrière. Les Warriors passent devant.La voix de Jacques Monclar me fait penser à Alessandra Bianchi. Team voix enrouée pour eux.Gary Payton II > Payton Pritchard.Les Warriors recollent petit à petit aux score. Bonne entrée de Gary Payton II.Vous n'allez pas me laisser tout seul toute la nuit par contre hein ?Les Game 6 de Klay Thompson en Finales NBA = Mèches blondes de CR7 en Ligue des champions.Et dire qu'à un panier près de Jimmy Butler c'était mon Heat qui était en finale cette nuit...C'est quand même plus facile à liver un match de football hein. Ça va beaucoup trop vite.OUH le 3 points de Andrew Wiggins. Très heureux de le voir épanoui aux Warriors.Il faudrait peut-être mettre un panier messieurs.Il est catastrophique ce début de match des Warriors hein.Deuce Tatum. Hâte de te voir régner sur la NBA dans 20 ans.@Indians31 Bah si Boston gagne ce soir il y aura donc un match 7. Et donc celui-ci n'est pas décisif dans le sens où il n'y a pas de titre au bout ce soir dans ce cas de figure. Après bien sûr qu'il est décisif comme tous les matchs d'une finale.Et Tatum qui met son 3. 12-2 Boston. Temps mort Warriors.Je crois que Boston a très envie d'avoir un match 7. Quel début de match.Le match est sur BeIN Sports mais vous avez aussi le droit de mettre les commentaires de nos amis de Trashtalk sur YouTube.Et ça débute par deux lancers francs dedans de Al Horford.BeIN n'a pas diffusé l'hymne américain ?! Tristesse.Voici les 5 majeurs de la soirée :Boston : Robert Williams, Al Horford, Jayson Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart.Golden State : Draymond Green, Otto Porter Jr, Andrew Wiggins, Klay Thompson, Stephen Curry.Salut les fous vous allez bien ? J'imagine que oui car c'est l'heure du Game 6 des Finales NBA. En menant 3-2, les Warriors de Stephen Curry sont à une victoire du titre. Mais Jayson Tatum et ses potes des Celtics comptent bien emmener la série au Game 7. On va se régaler. Et tant pis si demain le réveil va piquer très fort.