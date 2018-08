Revivez Marseille - Toulouse FC (4 - 0)

TERMINE ! L'OM dérouille les Toulousains 4 à 0. Payet a régalé, Germain a rassuré, Garcia a son clean-sheet et Thauvin a déjà grignoté du temps de jeu et inscrit son premier but. Tout va bien sur la Canebière. La Liguain est bien lancée !



Côté toulousain, il faut vite oublier ce match et n'en retenir que la promesse Bostock et la confirmation Gradel.



A tantôt sur So Foot, portez-vous bien.



Bisous.