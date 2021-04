En direct : Marseille - Strasbourg (0 - 0)

Salut les gourmands ! Toujours pas rassasiés après cette grosse semaine européenne ? Ça tombe bien : moi non plus, et j'espère que l'OM et Strasbourg non plus ! On attaque la 35e journée de Ligain avec un Peguy Luyindulico qui peut permettre aux Marseillais de reprendre temporairement la cinquième place, le temps que Lens aille taper le PSG au Parc, et aux Strasbourgeois d'atteindre la barre fatidique des 40 points. Chaud devant !