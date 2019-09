Revivez Marseille - Rennes (1 - 1)

Et c'est TER-MI-NE au Vélodrome ! Pas de vainqueur entre Marseille et Rennes, à part nous qui avons assisté à un vrai bon match. Du jeu, des occasions, des arrêts, des taquets, des erreurs, des insuffisances, du frisson, on aura tout eu. Et ce soir, on se couchera avec un peu plus d'amour pour notre Ligue 1. Messieurs les joueurs, merci, messieurs-dames les forumeurs, big up, on se revoit bientôt !