En direct : Marseille - Montpellier (0 - 0)

Pour rappel, on connait d'ores et déjà les quatre premiers qualifiés pour les 1/4 de finale : Nantes, Amiens, Versailles donc et Bastia, qui a décidé de prolonger le plaisir avec Reims pour se qualifier aux tirs au but. La Corse en folie.



Pour le 5e nom on part sur qui ? Marseille ou Montpellier ? Balancez vos pronos, je vois une victoire phocéenne 2-0, avec Ünder et Payet en punisseurs.