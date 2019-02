En direct : Marseille - Amiens (2 - 0)

Côté amiénois, c'est du solide, avec une compo annoncée avec un 5-2-1-2. On a du Gouano, du Dibassy et du Lefort derrière, pour protéger l'immense Gurtner, Kraft et Pieters sont flanqués sur les couloirs, Monconduit et Ghnaoré pour conduire le camion, alors que devant Mendoza sera en soutien de Konaté et Guirassy. On jouera donc les coups offensifs à fond chez les Picards