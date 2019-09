En direct : Manchester United - Arsenal (1 - 1)

Bonsoir mes petites crevettes ! Alors là, j'espère que tout est prêt : l'éponge, le t-shirt de rechange, la bouteille d'eau réglementaire, tout. On a eu un beau week-end de foot, on a devant nous un beau dessert : Manchester United-Arsenal. Bon, ok, c'est plus ce que c'était mais on s'en cogne, on est des vieux idiots de nostalgique, non ?