En direct : Lyon - Nice (1 - 0)

On fait le point des bonnes et mauvaises nouvelles en balançant les compos ? On commence par l'OL.Mauvaises nouvelles : Cherki et Denayer sont donc blessés, et Boateng a été écarté du groupe hier, payant son niveau de jeu et ses coups de sang contre ses coéquipiers.Bonnes nouvelles : Toko Ekambi est de retour, tout comme Aouar.Ce qui nous donne le XI suivant, avec la fin des quatre latéraux titulaires, Thiago Mendes à la place de Boateng, ainsi que Ndombele, Faivre ou encore Toko Ekambi titulaires.