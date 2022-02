En direct : Lyon - Marseille (0 - 0)

Le XI de départ lyonnais pour affronter Marseille ! #OLOM pic.twitter.com/s1difdYf7o — Olympique Lyonnais (@OL) February 1, 2022

Les choses sont bien plus compliquées pour Peter Bosz en revanche : Guimarães est parti au grand dam des supporters lyonnais (même sort pour Slimani), Faivre et Ndombele, les dernières recrues, ne peuvent être alignés pour la rencontre, Toko-Ekambi est toujours à la CAN, Paquetá avec le Brésil, Dembélé touché par le Covid, Denayer, Da Silva, Aouar et Reine-Adelaïde sont tous out... Bref, c'est un sacré bazar dans lequel la seule bonne nouvelle est le retour d'Emerson et Diomandé.