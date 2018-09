En direct : Lyon - Marseille (4 - 2)

Si Rudi Garcia s'attend à une opposition très relevée pour cet "Olympico", le coach phocéen a rappelé ses ambitions en conférence de presse et espère que ses hommes seront à la hauteur de l'événement : « Il y a de grands joueurs des deux côtés. Un spectacle potentiel intéressant. Mais au-delà du spectacle, ce qui nous intéresse c’est de prendre des points et de faire un résultat positif. On a très envie de rester second et on sait que ça passe par un grand résultat à Lyon. […] On a le même objectif avec Lyon, c’est de se qualifier pour la Champions League ».