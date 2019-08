Revivez Liverpool - Arsenal (3 - 1)

Allez ! On file aux citrons, avec un avantage pour Liverpool. Les Reds ont dominé à outrance, sans pour autant réussir à déchirer le rideau des Gunners et il leur a fallu passer par un coup de pied arrêté pour faire craquer tout ça. Côté Gunners, on souffre pour construire, mais finalement, Nicolas Pépé maintient un danger permanent.



On pouvait croire à une fessée, mais la seconde période pourrait être très intéressante. Je vais me servir un petit jaune (c'est encore un peu les vacances, j'ai le droit) et je reviens avant que les glaçons ne soient fondus. Promis.