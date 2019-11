En direct : Lille - Ajax (0 - 2)

Allez, pause pour tout le monde. On a vu une première mi-temps pénible, marquée par le but d'entrée de jeu de Ziyech, suite à une mauvaise relance et à la passivité de la défense lilloise. Et après, un jeu haché, forcé, sans folie, bref, très décevant entre une équipe qui n'a rien à perdre (ni à gagner, certes) et une autre qui sait tellement bien joué quand elle le veut.



Allez, on reprend du poil de la pinte et on se retrouve dans 15 petites minutes !