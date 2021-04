En direct : Les funérailles de la Superligue

La démission d'Ed Woodward, la retour en arrière de Manchester City... pour savoir ce qu'il va advenir du projet, suivez avec nous les multiples rebondissements autour du futur du plus beau sport du monde : le football.

That was quick lol — Aymeric Laporte (@Laporte) April 20, 2021

Club statement. — Manchester United (@ManUtd) April 20, 2021

The last few days have been difficult for everyone who loves Liverpool Football Club and I really hope we do the right thing. — Sir Kenny Dalglish ( & ) (@kennethdalglish) April 20, 2021

Hey guys, I’m thinking about buying Manchester United! What do you think? — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 20, 2021

Par Andrea Chazy

C'est quoi pour le moment votre gros moment fort de la soirée ? Balancez moi ça en coms.Je ne sais pas trop du coup ce qu'il va se passer d'ici là : réunion ? pas réunion ? Difficile de savoir si on va en savoir plus. Mais le repas était déjà bien gourmand, quand même.INFO DE LA COPE : La réunion serait déjà terminée entre les différents mastodontes du foot européen. Le Barça et l'Atlético seraient toujours partants, City se barre et Chelsea réfléchit. Rien de neuf, donc.Le bon troll d'Aymeric Laporte.Montpellier qui sort Canet en Roussillon en Coupe de France. ça y'est, le foot business reprend ses droits.On dirait quand même qu'avec le départ programmé de City, ça tue un peu le projet dans l'oeuf. Perso, je vois mal les autres se faire un truc à onze en rajoutant le Rayo Vallecano.Info hors superligue : Schalke 04 est relégué en 2.Bundesliga. Vraie soirée de merde pour les vrais fans de foot.L'heure pour l'équipe blanche anglaise de Superligue de potentiellement lâcher l'affaire Superligue. Allez, on se fait un petit jeu des pronos ? Qui sera la prochaine écurie ? Je parie sur Arsenal, grosse tendance anglaise.@Totally wired, ce sera la surprise...Wow ! ça tire fort, fort, fort du côté de cette même équipe rouge anglaise de la Superligue ! Son capitaine, Jordan Henderson, affirme blanc sur rouge :Kenny Dalglish, légende de l'équipe rouge anglaise qui n'a pas le mot "diable" dans son surnom, vient de coucher quelques belles paroles sur le réseau social Twitter :Rien à avoir avec la Superligue, mais la Berrichonne de Châteauroux est officiellement en National depuis quelques minutes. Ah c'est sûr, ça vous excite moins que Barça-City tous les deux jours, que les milliards des puissants, que les résultats de l'Euromillion. Mais j'ai une pensée pour eux, dans l'anonymat le plus total, qui vont passer une sale nuit.Salut @Jcvd : J'en ai absolument aucune idée. Perso, je suis contre. Laissez nos championnats nationaux tranquilles. C'est vrai quoi : on est pas bien, là, à attendre un Club Bruges-Zulte Waregem ?BAM ! La première bombe éco du soir : Conor McGregor serait chaud pour racheter Manchester United. C'est n'importe quoi mais perso, ça me ferait bien marrer. Quitte à faire n'importe quoi jusqu'au bout.. Quoi ? Ce n'est pas le bon live ?TUTUTULUTUTUTU ! On file à Marseille avec une déclaration de Franck McCourt. Un Américain pas vraiment chaud pour que le foot européen ressemble à la NBA visiblement :N'hésitez pas, comme @Jorge Sampaonietzsche, à poser vos questions. Et première réponse : je ne sais pas qui est le plus gros vautour entre les créateurs de la Superligue, l'UEFA, et la rédaction de SoFoot.com dans cette histoire. Indice : il y a de grandes chances quand même que ce ne soit pas nous.On va mettre les choses au clair direct : pour le moment, aucune info ne vient confirmer la démission d'Andrea Agnelli, le président de l'équipe des Noir et Blanc de la Superligue et vilain petit canard numéro un en Europe actuellement. Le Viktor Orban du football est toujours bien en place.Suivez en direct sur SoFoot.com la mort prématurée de la Superligue. Il y a déjà du lourd : Manchester City et Chelsea sont sur le point de quitter l'aventure avant même le début des hostilités, Ed Woodward (président de Manchester United) serait sur le départ, Joan Laporta annonce que la présence du Barça se fera avec l'accord - et seulement l'accord - des socios...