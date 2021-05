En direct : Lens-Lille (0 - 1)

Salut biloute ! Tu es prêt à vivre un derby du Nord aussi décisif que l'attribution d'un titre de champion de France ? Cela tombe bien, cette rencontre entre Lens et Lille sent la poudre à plein nez et pourrait bien se transformer en un véritable feu d'artifice. Alors on se lèche les babines d'avance et on y va !