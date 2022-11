En direct : le tirage au sort des huitièmes de Ligue des champions

En terminant deuxième de sa poule, le Paris Saint-Germain peut s'attendre à choper un gros poisson en huitièmes de finale de Ligue des champions. Lequel ? Réponse dans quelques minutes.

Par Steven Oliveira

Quelle sera la surprise de ces huitièmes de finale à votre avis ? Petite pièce sur Francfort qui sort le Napoli.Il y a quand même deux gros chocs avec Liverpool-Real Madrid et PSG-Bayern Munich. Les deux gros qui ont terminé deuxième de la poule ont chopé un gros poisson.Bon après, le dernier affrontement entre le PSG et le Bayern Munich s'est plutôt bien passé hein.Vous pensez que le PSG est heureux d'avoir fini deuxième et d'avoir choper le Bayern Munich au lieu de Bruges ?Et ça continue avec Inter - Porto.Dortmund - Chelsea !Le Aubameyangico.Francfort - Naples !AC Milan - Tottenham !Le PSG est donc certain d'affronter le Bayern Munich.Oh le remake de la dernière finale.Bruges - Benfica !Paris peut s'en vouloir de ne pas avoir fini premier.Première affiche : RB Leipzig - Manchester City !Allez le tirage commence ! C'est parti !Oui Tobias j'ai déjà expliqué toutes les règles.Que c'est long à chaque fois les tirage au sort... Arrêtez de parler et remuez les boules.Alors non Hamit Altintop n'est pas l'un des plus grands joueurs de l'histoire hein. Même si c'était un super joueur.» ! L'OM aura terminé dernier de sa poule mais aura au moins eu un petit hommage de Marchetti c'est déjà ça.J'espère qu'il a révisé les règles du tirage au sort cette fois-ci Giorgio Marchetti.J'aime bien Porto mais ça serait quand même le meilleur tirage pour le PSG. Avec Tottenham.Seule certitude de ce tirage au sort : le Barcelone ne sera pas tiré au sort.Ah la cérémonie débute ! Avec l'immense Pedro Pinto à la baguette.@FredAstaire C'est vrai que c'est insupportable. Il est quasiment possible de devenir l'ensemble du tirage au sort à l'avance.Personellement je mise sur un Napoli-PSG.Que c'est nul par contre un tirage au sort en novembre pour des matchs en février. Il peut se passer tellement de choses entre ces deux dates que c'est très dur de tirer une conclusion après le tirage.Je vous remets les résultats de la phase de groupe pour vous rafraîchir la mémoire :Petit rappel des règles : une équipe ayant fini première de sa poule affronte une équipe ayant terminée deuxième mais pas celle qui était présente dans son groupe. Et deux équipes du même pays ne peuvent pas s'affronter. Oui, c'est nul comme règle.Salut à tous vous allez bien ? J'imagine que oui car c'est le meilleur moment de la Ligue des champions : le tirage au sort. Quelle équipe pour le PSG ? Quel sera le choc de ces huitièmes ? Le Benfica Lisbonne s'en sort-il mieux en finissant premier de sa poule ? Réponse dans quelques minutes.