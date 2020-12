Revivez le tirage au sort des éliminatoires du Mondial 2022

Pour se qualifier au Mondial 2022, la France devra donc terminer devant l'Ukraine, la Finlande, la Bosnie et le Kazakhstan. Attention au piège.

? OFFICIEL ?Découvrez les ? groupes de qualifications européens pour la #CM2022 ?Un avis ? Des pronostics ?#WorldCup pic.twitter.com/SyuRQigEkG — Coupe du Monde ? (@fifaworldcup_fr) December 7, 2020

Éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 ! Voici notre groupe ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/NZSZWjUzDr — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 7, 2020

Par Steven Oliveira

La conférence de presse de Didier Deschamps est terminée. Et je vais donc vous abandonner. Vous trouverez le tirage au sort complet ci-dessus. Merci à vous d'avoir suivi ce live avec moi, vous avez été aussi bons que Rafael van der Vaart au tirage au sort. Portez vous bien.. Merci DD.@Grospapa Mikhail Kukushkin et Alexander Bublik. Par contre en football je n'en connais pas.. C'est pas comme si je vous l'avais dit hein.Deschamps est heureux de retrouver l'Ukraine qui lui rappelle des bons souvenirs. Et la Finlande qu'il connaît bien. Il va tout de même falloir mieux travailler que la dernière fois pour la Finlande hein.Bien sûr qu'il a utilisé les motsetDD n'est pas très heureux d'avoir des «» . Il aurait peut-être préféré jouer l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie.Ah Deschamps est enfin là.Bon par contre DD il va falloir arriver là. J'ai un apéro qui m'attend moi.@Xixon Ahah je n'avais pas fait attention. Mais bonne vanne.Pour infos ça commence dès le mois de mars les qualifications.Le groupe F est tellement naze que je suis à deux doigts de mettre un billet sur les Iles Féroé.Alors je veux bien que le groupe de la France ne soit pas très relevé. Mais en même temps vu qu'il y a 10 groupes c'est compliqué de faire un véritable groupe de la mort. Je ne le trouve pas si simple le groupe de la France. Je pense que la Finlande est la deuxième ou troisième meilleure équipe du chapeau 3. Et la Bosnie la meilleure équipe du chapeau 4.Didier Deschamps va s'exprimer dans quelques minutes. Et comme je vous aime bien, nous allons vivre ce moment de langue de bois ensemble. Spoiler, il va dire «» .@alfadir C'est quand même une folie cette règle. Et c'est aussi une folie de penser qu'il fait chaud au Kazakhstan ahah.@Xixon C'est aussi ce que j'avais compris mais je trouvais ça beaucoup trop fou pour que ce soit vrai haha.Saint-Marin qui se retrouve donc dans le groupe d'Andorre. J'ai envie qu'ils aillent chercher une victoire.@Ke20 C'est vrai que pour Andorre ne plus être dans le dernier chapeau c'est déjà une grande victoire en soit.Du coup, c'est le Kazakhstan qui complète le groupe de la France qui sera donc composé de l'Ukraine, de la Finlande, de la Bosnie et du Kazakhstan donc. Attention au piège.Quelqu'un a compris pourquoi l'Estonie ne peut pas être dans le groupe de la France ?Je vous le dit maintenant comme ça vous saurez, le Kosovo va terminer troisième de son groupe.Très hypé par le groupe Croatie-Slovaquie-Russie-Slovénie.Je n'ai jamais vu un tirage au sort qui va aussi vite. Ça a du bon finalement ce covid.La France pensait avoir la Biélorussie, mais Ukraine dans le groupe oblige, ce sera la Bosnie finalement pour les Bleus. Pas certain qu'ils gagnent au change.@Pedroloko Le tirage au sort est sur BeIn Sports 1Superbe le Luxembourg qui se retrouve à nouveau dans le groupe du Portugal. Leur peuple sera heureux quoi qu'il arrive à l'issue de la rencontre.L'Allemagne qui est donc avec la Roumanie et l'Islande. Ils peuvent déjà réserver leur hôtel au Qatar.Ouh la Finlande qui atterrit dans le groupe de la France. En revanche ça rappelle des moins bons souvenirs aux Bleus ça. Heureusement, cette fois-ci ça devrait être les titulaires qui joueront pour la Finlande.C'est l'enfer cette musique en fond pendant le tirage. On dirait la musique de Derrick.Pour le reste, la Serbie sera avec le Portugal dans le groupe A, la Suède avec l'Espagne, la Suisse avec l'Italie ou encore la Pologne avec l'Angleterre.Le premier adversaire des Bleus sera donc l'Ukraine. La dernière fois ça c'était plutôt bien passé. Bon ils n'auront peut-être pas toujours le covid.Nous sommes un poil en retard mais nous n'avons rien raté puisque seules les premières équipes ont été tiré au sort pour le moment. Et la France sera donc dans le groupe D. Comme Deschamps.Salut les fous vous allez bien ? J'imagine que oui car c'est maintenant que l'on va savoir quelles équipes vont se faire rouler dessus par la France en éliminatoires de la zone euro pour le Mondial 2022.