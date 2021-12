En direct : le multiplex du Boxing Day en Premier League

Oui, la Premier League respire encore, la preuve avec un multiplex de quatre rencontres en ce dimanche de Boxing Day : le leader Manchester City reçoit Leicester, Tottenham accueille le voisin Palace, West Ham se coltine Southampton alors qu'Arsenal, en pleine bourre en ce moment, tente de signer un quatrième succès de rang à l'occasion de son déplacement chez la lanterne rouge Norwich. Let's go !

Les scores en direct :

Here's a look at how we start for #MciLei ? pic.twitter.com/lh6jQND8jG — Leicester City (@LCFC) December 26, 2021

? Your Boxing Day starting XI! pic.twitter.com/vqQYbsoPLQ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 26, 2021

? TEAM NEWS ?◾️Angus Gunn's first Premier League start for Norwich◾️Sargent and Dowell also come into the starting XI#NCFC | #NORARS pic.twitter.com/SODMm0SPaY — Norwich City FC (@NorwichCityFC) December 26, 2021

? TEAM NEWS! ?? Martinelli starts?? Odegaard in midfield?? Lacazette up frontLet’s do this, Gunners ?#NORARS pic.twitter.com/UCdhUzcpKw — Arsenal (@Arsenal) December 26, 2021

Noël est passé et le meilleur jour de l’année est enfin arrivé. (Dommage qu'il y ait un invité surprise à table qui s'appelle le Covid, c'est clairement pire que le tonton raciste.) #BoxingDay https://t.co/SYlDutECrZ — SO FOOT (@sofoot) December 26, 2021

Boxing Day top marquers, (Premier League era) :9 buts :Robbie Fowler8 buts :Harry KaneAlan ShearerRobbie Keane7 buts :Thierry Henry#PL #BoxingDay — Joffrey Pointlane (@joffpoint) December 26, 2021

Jérémie Baron

ALORS QU'À NORWICH BUKAYO SAKA FAIT AUSSI PARLER LA POUDRE TOUT EN JUSTESSE !POPOPO MAN CITY DÉROULE DÉJÀ ET MONSIEUR KEVIN DE BRUYNE RÉGALE DÉJÀ !Donc Southampton c'est le FC Sochaux-Montbéliard en fait ?Chouette ambiance au London Stadium.ET C'EST PARTI AUX QUATRE COINS DU ROYAUME !Ça n'est pas de la Premier League, mais c'est Portsmouth, alors c'est tout comme : on vous parle du fou furieux John Westwood À noter que Patrick Vieira a été testé positif à la Covid-19... Mais que la PL a refusé le report de Tottenham-Palace.On se balance les compos pêle-mêle, posez pas de question.Tout ce que vous devez savoir sur ce Boxing Day est ici. Absolument tout, oui On aime beaucoup les pulls de Noël des clubs de PL, en tout cas.C'est une sacrée zumba, le plateau de RMC Sport là. En tout cas, le programme est juste au-dessus !Comme si vous n'aviez pas déjà été assez gâtés ce week-end, vous avez droit à un joli Boxing Day sous Covid, avec quatre rencontres à l'heure du thé. Ça vous évitera de reprendre une huitième fois de la bûche, tiens.