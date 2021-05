En direct : le multiplex de la 37ème journée de Liga

L'Atlético de Madrid qui souhaite obtenir le titre de champion d'Espagne dès aujourd'hui, le Real Madrid qui compte gagner sur la pelouse de l'Athletic pour conserver ses chances de titre, le Barça en quête d'un concours de circonstance favorable face au Celta de Vigo, six clubs concernés dans la lutte pour le maintien en Liga : assurément, cette avant-dernière journée du championnat va rendre heureux les uns et faire pleurer les autres. Vous comptez la suivre ? C'est par ici !

Les résultats de la 37ème journée de Liga 2020-2021 :

OUIIII @ALEXO CORTONE ! 2-0 POUR VALENCE ! CARLOS SOLER ! Mais pourquoi BeIN Sports ne parle pas de ce match ? C'est honteux.LA GROSSE LOURDE DE HERMOSO ! C'est au-dessus. Toujours 0-0 au Wanda Metropolitano !@Clint: Un multiplex, c'est un peu comme une partouze. En effet, il faut adhérer pour aimer.OUUUUUUUUUUUUUUUH L'ENROULE DE MESSI JUSTE AU-DESSUS DE LA LUCARNE ! C'était doux.Le coup de tête de Luuk De Jong ! C'est hors cadre.@SoTicou et @Et Lenoard devint si : Je ne suis pas tatillon en règle générale, mais si vous pouvez juste éviter d'écrire «» , c'est cool. Un grand merci d'avance.Ah, Vinicius a voulu faire un une-deux avec un joueur Basque. Bah ça ne marche évidemment pas, hein.OOOOOOOH L'OCCASE POUR LUIS SUAREZ ! Herrera sort vainqueur du duel face au Pistolero. Le début de la guigne ?POPOPOPO CETTE FEINTE DE CROPS DE DEMBOUZ ! J'ai chaud.Diego Carlos a bien failli causer un penalty à son équipe. Surprenant ça, non ?ALERTE PUBLIC A VILLARREAL ! Bordel, que ça fait bizarre de voir un stade plein au tiers. Cela me rappelle les hivers rudes de notre belle Ligue 2.Voilà qui va faire plaisir à ALEXO CORTONE.Quelle classe avec son casque de lutteur, ce Sergio Busquets.Ah, une minute a suffit pour passer du match de l'Atlético vers celui du Real. On a prévu de s'emmerder au Wanda Metropolitano on dirait !@Aloxe Cortone: Ah, tu crois vraiment à la descente de Valence ? Je ne les ai même pas mentionné. Contre Eibar, ça devrait le faire !Les équipes rentrent sur les pelouses de Liga ! VAMOOOOOOOSSSSSSS !!!@Ke20 et @kololeijkolodgelkololwiezac?et merde : Alors, quels sont vos pronos pour ce soir ? Victoire du Celta au Camp Nou, sérieusement ? Ce serait fou... Personnellement, je vois bien le titre se jouer dans la dernière journée entre l'Atlético et le Real, mais aussi Huesca dire au revoir à la Liga.Bon, le Barça, le Real, l'Atlético c'est très bien, mais il va aussi y avoir de l'excitation dans le bas de tableau : Alavés (35 points), Getafe (34 points), Huesca (33 points), Valladolid (31 points), Elche (30 points) et Eibar (30 points) sont concernés par la lutte pour le maintien. Aucune équipe de Liga ne descend officiellement en deuxième division jusqu'à présent. Suspense !Côté Atlético, Diego Simeone a aligné le même onze de départ que lors de sa victoire contre la Real Sociedad mercredi dernier. On ne change pas une équipe qui gagne, et encore plus lorsqu'elle aime souffrir.À Bilbao, le Real doit l'emporter pour espérer passer devant l'Atlético de Madrid avant la dernière journée. Kroos est cas contact, il n'est pas dans l'équipe type et sera remplacé par Federico Valverde.On va commencer par une note assez inquiétante pour le FC Barcelone : Leo Messi n'a toujours pas prolongé au Barça et va terminer son contrat en juin prochain. Est-ce qu'on va assister au dernier match de Messi en tant que joueur du Barça au Camp Nou ? Sans public, ce serait très, très triste.Salut les tortillas ! Alors, prêts pour affronter cet avant-dernier virage de la Liga 2020-2021 ? Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille comme dirait Silmaris. Eh oui, ça ne nous rajeunit pas.