En direct : le dernier JT de Jean-Pierre Pernaut

JPP met ce midi fin à 33 ans de règne à la présentation du 13 heures de TF1 : ça méritait bien qu'on lui dise au-revoir tous ensemble. Branchez-vous sur la une et sortez vos mouchoirs.

Rafraîchir 704

L'apparition surprise de Jean Pierre Pernaut à la fin de #TheMandalorian est assez folle. Complètement inattendu. — Romain Cheyron ? (@Romain_Ch) December 18, 2020

#MerciJeanPierre tu vas nous manquer quand même. pic.twitter.com/5vqEPTFsgt — Feuille de Match (@Feuille2Match_) December 18, 2020

? DEMAIN? @pernautjp présentera son dernier #JT13H sur @TF1 : un ÉVÉNEMENT à vivre en #DIRECT? Et juste après dans un DOCUMENT INÉDIT, Jean-Pierre #Pernaut nous invite à le suivre au cœur de son travail et à replonger dans ses 48 ans de carrière? Ce vendredi 18 décembre pic.twitter.com/9Vc1AfNxkn — TF1LeJT (@TF1LeJT) December 17, 2020

Le Barça avait la MSN, le Real la BBC, TF1 la « PPC » . Presque 80 ans d’antenne à eux trois. Une époque (vraiment) révolue aujourd’hui. #mercijeanpierre pic.twitter.com/LGdwb2Gnoa — Martin Esposito (@Le_Tinmar) December 18, 2020

Jérémie Baron

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ils viennent d'assassiner le short en jean de Jean-Pierre Pernaut, là ?On ouvre sa buanderie avec la complicité de sa compagne. JP aime le bleu. Pourtant avec l'équipe de France, ça n'a pas toujours été le grand amour La passion mécanisme de JPP. Toute une histoire. Les Laffite, Loeb, Prost, Grosjean... Ils sont tous là.Et vous, vous faites partie des amis de Jean-Pierre ?Il n'arrive plus à parler. C'est le moment de filer à Strasbourg avec Jacques Rieg-Boivin. Une évidence, à une semaine de Noël.Duplex sur le port d'Ajaccio après ce gros coup de chaud. Ça part en paghjella à quatre voix !Donc là toute la famille déboule sur le plateau. Y compris le petit-fils. Notre Jean-Pierre va craquer.Un petit crochet par le Cher...Pas sûr de savoir où on va exactement avec cette compil' de sujets. Mais la transitionest réussie.C'est parti pour la danse du feu (?)Caméo de la vache Marguerite ! C'est fort.Et les bouclettes en 71 époque ESJ. Waw.JP en slibard sur son balcon ??? Ce 13 heures se transforme en mur Facebook un jour d'anniversaire.Mathilde Seigner pointe le bout de son nez et clame son amour pour ce journaletOn ressasse les grands moments du journaliste avec Tchernobyl ou le 11 septembre. Quelle carrière. La JPP TV est en ligne , rappelle le bougre. Pour les futurs nostalgiques.C'est qu'ils vont nous donner la dalle avec leur frometon.AC Coudray a promis que les larmes allaient couler lors de ce recueil de témoignages.Gros moment avec Bernard, moniteur de ski de Praz-sur-Arly, qui rend hommage à notre homme au pied du Mont Blanc. C'est juste beau.Et évidemment, ça se termine avec la trogne de René Malleville. Qui d'autre, finalement ?Instant patois et accents désormais. Juste après que JPP ait piétiné à raison le terme. Le point sur les I.On se téléporte sur le Vieux Port afin d'. Oui ma gâtée. (Little Temple Bar meilleur bar de Marseille.)Balancez vos meilleurs (ou pires) souvenirs que vous inspirent les lunettes de JPP.L'émotion de Laurent Giraudineau, fidèle correspondant, est palpable.Morbihan avec La Trinité-sur-Mer maintenant. Dans une famille estampillée 13 heures. Allez les Merlus.4500 heures d'antenne et toujours la forme. Costaud.BG pour son premier JT, le Jean-Pierre. 22 février 88. J'avais moins neuf ans et demi.Leest déjà au sommet de Twitter.DANY BOON QUI DÉBOULE ! Qui d'autre, finalement ?Les yeux sont rouges.On est à Quevauvillers avec Sébastien Ambert. Écran géant dans la salle des fêtes et tous les potes de JPP sont là, à lui évoquer ses cours de karting. On est sur un grand moment, oui.Bon courage, le lecteur de TF1, c'est un sacré traquenard.Là, avec cette séquence, les yeux vont commencer à s'embuer. Ça va Jean-Pierre ?Et on va évidemment filer sous le brouillard picard.Il fait 12° à Quevauvillers, fief de JPP. Merci Évelyne Dhéliat.Ça part en live avec Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau. Rétrospective !Joli instant entre Jean-Pierre(s).Instant Miss France au Puy du Fou. Vous voyez ce que c'est, le Puy du fou ? Le JPP n'a aucune idée de ce qui l'attend dans cinq minutes. On va bien se marrer.On part sentir de la barbaque à Montpellier. Montpeu, pour les intimes.La Bourgogne-Franche-Comté avant les fêtes, maintenant ! Quelle régalade, vive Dijon.L'émotion n'a pas encore envahi JPP, qui gère son JT d'une main de maître.Petit duplex à Versailles, pépouze. Bisou au Président.Oui, merci pour cette belle boule à neige.N'oubliez pas.ON PART EN HAUTE-SAVOIE AU PIED DES PISTES !!!Nuages sur la Bretagne, bon. Allons à l'essentiel !Point stats ? Point stats : 33 ans à la présentation, plus de 7000 (8000 ?) JT lancés... Oui, ça donne le tournis.Pour rappel, JP Pernaut et le foot, c'est tout ça . Et aussi ça Ça a donc commencé avec un Jean-Luc Reichmann qui chante à la gloire de JPP. Sur les chapeaux de roue, donc.Françaises, Français, JP Pernaut tire sa révérence dans dix minutes, après un dernier tour de France que l'on va vivre tous ensemble. On risque d'avoir droit à tout plein de surprises.