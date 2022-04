En direct : le multiplex de Ligue 1 (partie 1)

Suivez la première partie de ce multiplex de la 33e journée de l'élite française ! Au programme, trois rencontres dans la course au maintien, un alléchant Monaco-Nice capital pour les places qualificatives à l'Europe, et le déplacement du LOSC à Reims. Bref, il y a de quoi se faire peur ce mercredi soir.

Rafraîchir

Buts : Mara (16e) et Onana (23e) pour Bordeaux // Bouanga (34e) pour les Verts

But : Golovin (45e+2) pour Monaco

But : Munetsi (32e) pour Reims





45e+2 : MONACO OUVRE LE SCORE ! Grosse faute de main de Benítez sur un centre sans danger de Ruben Aguilar. Golovin n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets et récompense son équipe d'une très bonne première partie !

34' : BUT DES VERTS ! Cinquième but sur les huit matchs pour Bouanga qui vient conclure une occasion collective parfaitement réalisée ! Les Girondins n'ont plus qu'une longueur d'avance.

33' : BUT DE REIMS ! Contre le cours du jeu, Reims ouvre le score. Munetsi est au bon endroit au bon moment sur un coup franc dévié et trouve le chemin des filets. Lille est mené !

23' : BORDEAUX DOUBLE LA MISE ! Décidement, les Girondins aiment les corners ! Cette fois-ci, c'est Onana qui est à la retombée. Bordeaux 2, ASSE 0.

20' : Coup de théâtre ! Le but messin est annulé après une faute du FC Metz au départ de l'action... Toujours 0-0 à Lorient ! Très gênant comme décision non ?

17' : BUUUUT DE METZ ! De Preville réalise le geste parfait sur cette transversale. D'une demi-volée impeccable, l'attaquant du FC Metz ouvre le score ! 1-0 pour les hommes d'Antonetti.

16' : OUVERTURE DU SCORE DE BORDEAUX ! Sekou Mara vient marquer un but très important dans la course au maintien à la retombée d'un corner. 1-0 pour les Girondins.

0' : C'est parti sur toutes les pelouses !

ESTAC [5-4-1] :

Clermont [4-3-3] :

Lorient [4-3-3] :

Metz [3-5-2] :

Reims [3-5-2] :

LOSC [4-4-1-1] :

AS Monaco [4-2-3-1] :

Nice [4-4-2] :

Bordeaux [3-4-3] :

ASSE [3-4-3] :

Par Matthieu Darbas

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Nicolas De Preville n'a pas dit son dernier mot. Le Messin se débarrasse encore de plusieurs joueurs à l'entrée de la surface avant de tenter sa chance. Sa frappe frôle le poteau gauche de Dreyer.Les Verts vont beaucoup mieux depuis la réduction de l'écart. En plus d'avoir plus le ballon dans les pieds, les hommes de Dupraz se montrent plus dangereux et parviennent plus facilement à contourner le bloc bordelais.Ben Yedder perd son face-à-face avec le portier niçois. Première grosse occasion de la partie.Bayo trouve le chemin des filets, mais son but est annulé pour une position de hors-jeu. Toujours 0-0 entre l'ESTAC et Clermont.Toujours 0-0 entre Monaco et Nice.Le joueur niçois se farcit trois joueurs monégasques et d'un contact net, Badiashile stoppe l'action. C'est peut-être un peu léger.Lemina reste au sol après un contact dans la surface de réparation. Penalty ?Frappe de Lemina depuis l'entrée de la surface de réparation monégasque. Un tir à ras de terre qui passe sur le côté gauche des cages de l'AS Monaco !Coup franc très bien placé. Coup franc tiré par De Preville. Mais coup franc repoussé par le mur.Beau mouvement de De Preville dans l'axe de la défense des Merlus et coup franc à suivre pour Metz ! Pourquoi marquer le premier but de ce multiplex ?Bordeaux pousse et vient de se créer une deuxième occasion dangereuse !Frappe de Jean Onana depuis l'entrée de la surface du côté de Bordeaux ! Elle ne trouve finalement pas le cadre. Les Girondins démarrent bien cette rencontre.Un changement de dernière minute est à signaler du côté de Metz puisque Jemerson démarre la partie au détriment de Kana-Biyik.Ripart voit Djoco faire une belle parade sur son coup de casque !N'hésitez pas à réagir tout au long de ce multiplex ! Même si c'est pour dire "en vrai, Mélenchon il me manque"Et enfin, les compos entre, là aussi, choc de bas de tableau !Moulin – Kaboré, Rami, Palmer-Brown, Koné, Conté – Mothiba, Tardieu, Chavalerin, Ripart – Ugbo.Djoco – Seidu, Billong, Ogier, Mendy – Abdul Samed, Magnin, Khaoui – Da Cunha, Bayo, AllevinahLe choc dans la course au maintien -Dreyer – Mendes, Laporte, Pétrot, Le Goff – Abergel, Innocent, Le Fée – Koné, Moffi, Laurienté.Oukidja – Mikelbrencis, Kouyaté, Kana-Biyik – Delaine, Pajot, N'Doram, Amadou, Traoré – Lamkel Zé, De Préville.Les deux XI pourRajković – Gravillon, Faes, Abdelhamid – Busi, Matusiwa, Munetsi, Konan – Cajuste – Kebbal, Zeneli.Jardim – Celik, Fonte, Onana, Bradarić – Zhegrova, André, Sanches, Bamba – Weah – Gomes.Place aux 22 acteurs deNubel – Aguilar, Disasi, Badiashile, Henrique – Fofana, Tchouaméni – Vanderson, Volland, Golovin – Ben Yedder.Benítez – Lotomba, Todibo, Daniliuc, Bard – Boudaoui, Lemina, Thuram, Brahimi – Dolberg, Delort.Coup d'œil sur les compos dePoussin – Ahmedhodžić, Guilavogui, Gregersen – Lacoux, Onana, Ignatenko, Mangas – Dilrosun – Mara, Niang.Bernardoni – Bakayoko, Nadé, Kolodziejczak – Silva, Camara, Gourna-Douath, Trauco – Boudebouz – Nordin, Bouanga.Moi, président de la République, je vais d’abord vous présenter les compositions des cinq premiers matchs de cette 33journée de Ligue 1 !Manu face à Marine ou la deuxième partie du grand multiplex de l’élite française ? Il n’y a que de choix au programme ce soir !Si vous êtes décidés à vivre une soirée passionnante de football éventuellement marquée par le dixième sacre du Paris Saint-Germain – si les planètes s’alignent – il ne faut absolument pas louper le premier acte de ce multiplex. La lutte pour le maintien commence à 19h pétante. Dans l’autre cas, considérez que ces cinq premiers matchs de la soirée sont un échauffement avant le face-à-face présidentiel. Et pas d’inquiétudes, il y aura tout autant de tacle, de spectacle et même une pincée de gêne. Alors, convaincus ?