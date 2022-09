Revivez l'annonce de la liste de Didier Deschamps

Le retour de Giroud, une première pour Kolo Muani, Badiashile et Fofana, des questions la FFF et les marabouts... Cette conférence de presse de Didier Deschamps, en amont de deux matchs de Ligue des nations (Autriche le 22 septembre ; Danemark le 25) et à 68 jours de l'entrée en lice au Mondial, a été musclée.

PS : Je vous recale la liste des 23 ici :

La liste des Bleus appelés pour nos 2 derniers matchs de Nations League, avec nouveaux visages : @BadiashileB, @YFofana19_ et Randal Kolo Muani 22/09 : au Stade de France 25/09 : à Copenhague #FiersdetreBleus pic.twitter.com/jsrGWSt9Vz — Equipe de France (@equipedefrance) September 15, 2022

La dernière sélection (France-Croatie, 13 juin 2022) : Aréola, Lloris, Maignan - Clauss, Digne, T. Hernandez, L. Hernandez, Kimpembe, Konaté, Koundé, Pavard, Saliba - Guendouzi, Kamara, Rabiot, Tchouaméni - Ben Yedder, Benzema, Coman, Diaby, Griezmann, Mbappé, Nkunku.

Bon j'ai piqué du nez sur le bla-bla concernant Koundé latéral-pas latéral et Pavard pas latéral-latéral. On s'arrête là-dessus ? Je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à très vite.Neuf défenseurs sélectionnés, une indication sur le système ? C'est pas aujourd'hui qu'on sera fixé en tout cas. Quellepour noyer le poisson.À quoi sert ce rassemblement ?Eh c'est vrai ça ! Est-ce que le sélectionneur a déjà eu recours à un marabout ? Non mais...Boubacar Kamara n'a pas été rappelé cette fois-ci, mais Didier Deschamps réfute le fait qu'il lui a offert ses premières capes en juin juste pour le bloquer au Sénégal. Seul l'argument de la forme du moment est mis sur la table.Heureux de pouvoir reparler de football, Deschamps décide tout de même de ne pas répondre clairement sur le fait de prendre 23 ou 26 au Qatar. En tout cas, je n'ai rien compris.Question sur Le Graët, secoué par l'enquête de, posée par RMC, suggérant que la place présidentielle est éjectable.Visiblement, ça n'a pas plus en interne et Didier Deschamps reconnait que le climat n'est pas au beau fixe à la FFF.On ne va pas passer plus de 30 minutes sur Griezmann mais Deschamps se réjouit qu'. Bien vu.(sur ce sujet des clauses de contrat)Ah si, la question extra-sportive sur l'histoire Pogba vient de tomber...Pour Pogba, pas de mention au marabout mais plus sur le délai de récupération après son opération.Giroud doit-il bloquer son mois de novembre-décembre ?Merci DD.Trois nouveaux donc. C'est parti pour les explications. Pour Badiashile, Didier Deschamps met en avantet le fait qu'il y avait un trou à sa place. Fofana, malgré un secteur concurrentiel, DD a vu tout son potentiel et sa puissance. Pour RKM :. N'oublions pas que Didier est un ancien Canari et un ancien Asémiste.Badiashile, c'est dedans. Ferland Mendy, c'est dedans. Upamenaco aussi. Camavinga aussi. Fofana Youssouf, c'est dedans. Randal Kolo Muani aussi ! Oh, joli tout ça !C'est parti ! Voici la liste ! Oh le soupir-frisson !C'est une habitude maison, les minutes de retard de Didier. Mais bon, on est pas pressés, si ?Parlons chiffons. Vous pensez quoi de la nouvelle liquette des Bleus ? Pour moi, il n'y aurait qu'avec une troisième étoile qu'il peut devenir beau.Je n'ai pas encore totalement digéré ma tarte poire-chocolat, donc faut pas que ça secoue trop fort. J'ai le temps d'un petit café vous pensez ?Si vous voulez boire les paroles de Didier Deschamps en direct, il y a un player pour ça. Régalez-vous.Je vous laisse le micro deux minutes avec une question : pour vous, quelle serait la belle surprise de cette liste ; et quel mec ne voulez vous absolument pas voir ?Dans les coursives, ça parle de Benoît Badiashile, Youssouf Fofana et Randal Kolo Muani. Trois garçons qui font un bon début de saison mais qui ne ressemblent pas à des gars qui peuvent secouer la hiérarchie à deux mois du Qatar. Notamment le défenseur monégasque, favorisé par sa latéralité (oui, on est à la dèche sur le poste de défenseur axial gaucher).En guise de mémo, je vous colle ci-dessous la dernière composition, aperçue avant l'été.Il y aura au minimum cinq joueurs qui ne seront pas conviés aux festivités de septembre (Lucas Hernandez, Kimpembe, Konaté, Benzema, Coman seront sauf surprise forfaits).C'est un moment important qui se joue dès 14 heures au 87 boulevard de Grenelle, avec l'annonce des 23 joueurs (ou plus si affinités) qui composeront le groupe France pour la dernière fenêtre internationale avant la Coupe du monde. Et quand on connaît en plus le contexte explosif qui plane autour de la FFF , il risque d'y avoir un peu de grabuge lors de cette conférence de presse de Didier Deschamps. Attrapez un extincteur, et on décolle.