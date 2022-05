Manchester City mené par Villa, Liverpool est à un but de passer premier !

Les scores

But : Cash (37e) pour les Villans

But : Neto (3e) pour les Wolves

Mi-temps à Anfield : Les Wolves tiennent tête à Liverpool ! 1-1 !

Mi-temps à Manchester : City est mené par Aston Villa sur sa pelouse ! 0-1 !

35' : OOOOOOHHHH MYY GOD ! BUT D'ASTON VILLA !

GOAL: 1-1 #LIVWOLMane levels it up for #LFC after sublime back heel from Thiago. pic.twitter.com/J3LJ045uDk — AnfieldIndex (@AnfieldIndex) May 22, 2022

24' : BUT DE LIVERPOOL !

3' : BUT DES WOLVES ! INCROYABLE !

This is the tweet. Just need to change one word. https://t.co/FGSS01VFLY — Fernandinho (@fernandinho) May 21, 2022

Notre 11 de départ XI | Ederson, Stones, Fernandinho (C), Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden, Jesus.BANC | Carson, Walker, Ake, Sterling, Gündoğan, Grealish, Zinchenko, Palmer, McAtee.C'MON CITY, C'EST LE MOMENT #ManCity pic.twitter.com/hjIoNj9NKi — Manchester City (@ManCityFra) May 22, 2022

This is your Aston Villa team to face Manchester City this afternoon. #MCIAVL pic.twitter.com/z8YHywSTCp — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 22, 2022

This is how we line up for the final day of the @premierleague season Divock Origi misses out with a minor muscle issue.#LIVWOL — Liverpool FC (@LFC) May 22, 2022

Two changes Raúl and Pedro leading the lineOur team for the final time this season pic.twitter.com/1Mf0V9fyv4 — Wolves (@Wolves) May 22, 2022

par Matthieu Darbas

Thiago sort sur blessure et fonce directement dans les vestiaires... Sacré mauvaise nouvelle pour lesqui prendront la route du Stade de France samedi prochain.4 minutes en plus sur les deux pelouses.Mings impeccable sur cette passe en profondeur de De Bruyne pour Jesus. Les Villans ne lâchent rien c'est fou !C'est joué à deux et les Citizens vont tenter de reconstruire.Manchester City pousse et obtient un corner après cette frappe de De Bruyne contrée !90 points chacun mais toujours une différence de 5 buts en faveur de Manchester City. Le championnat du siècle Mesdames Messieurs !L'ambiance exceptionnelle à Anfield ! Je n'ai pas les mots, quelle première mi-temps avec des scénarios inattendus sur les deux pelouses !City est toujours devant mais si Liverpool venait à marquer, les hommes de Pep Guardiola passeraient derrière...Oui, c'est réel ! Matty Cash donne l'avantage aux Villans ! C'est DINGUE ! Sur un centre parfait de Lucas Digne, Cash plante un coup de tête qui permet de remettre Liverpool et Manchester City à égalité !Liverpool pousse mais s'ouvre énormément derrière. Heureusement que cette passe de Neto est manquée car Jimenez était bien seul.Le but et la passe en vidéo... DINGUE DINGUE DINGUE !85% de possession pour Liverpool depuis l'ouverture du score des Wolves. Égalisation méritée donc.Début de match plutôt tranquille pour Aston Villa. Manchester City domine, mais les hommes de Pep Guardiola ne se montrent pas dangereux. Toujours 0-0.Il y a but de Newcastle d'aaaaaaaaccccoooord. C'est bon, on peut passer aux choses sérieuses ?Insupportable les réalisateurs qui s'arrêtent sur des buts à Norwich et Chelsea alors qu'on s'en moque ! On veut savoir ce qui se passe à Liverpool et Manchester Mesdames Messieurs !Le corner tiré par Foden termine dans la niche d'Emiliano Martínez !Pour le moment, Manchester City est donc champion. Au moment d'apprendre que les Wolves avaient pris l'avantage à Anfield, tous les supporters de l'Etihad ont explosé de joie.Lesretrouvent du poil de la bête et sont proches d'égaliser ! Luis Diaz manque son contrôle sans la surface de réparation et ne parvient pas à gagner son duel avec le portier portugais.Même après le premier but de la partie, les supporters de Liverpool rassemblés dans le célèbre bar de la villechantent encore le YNWA ! Magnifique !Liverpool réagi par l'intermédiaire de Matip ! Plus haut que tout le monde dans les airs, le défenseur surgit dans la surface sur un corner et pointe un coup de casque qui file en sortie de but.Lescrée la surprise à Anfield. Lessont menés sur leur pelouse après un mauvais alignement de Konaté. Sur un six mètres, le défenseur juge mal la trajectoire du ballon. Jimenez récupère le cuire et lance Neto dans la surface. 1-0 ! OH MY GOD !Les sifflets descendent des tribunes de l'Etihad à chaque touche de balle de Coutinho.Entrée des deux équipes sur la pelouse de Manchester. De l'autre côté, lesentrent sous un YNWA exceptionnel !Votre prono Mesdames Messieurs ?Pour nous ça sera soit Canal+, soit RMC Sport. Nous verrons qui axe le plus son multiplex sur la lutte finale.Il fait très très très chaud devant Anfield...C'est aussi la dernière pour Fernandinho avec Manchester City...Au passage, Origi sera dans les tribunes pour son dernier match à Liverpool !On prend la route de Manchester maintenant pour découvrir les compositions des deux équipes !Les compositions de ce Liverpool-Wolverhampton !Et pour réaliser un tel exploit, les hommes de Jürgen Klopp pourraient compter sur des visages familiers. Une petite lecture de quelques minutes pour faire monter la température !Bonjour à tous, fans du football anglais, admirateurs de Liverpool, suiveurs de Manchester City, et peut-être bourrés de la vieille, et bienvenue dans cet ultime live de l’exercice 2021-2022 de la Premier League !