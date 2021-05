En direct : la bataille pour le maintien

Qui de Nantes, Lorient, Strasbourg, Brest ou Bordeaux défendra sa peau contre Toulouse en barrage ? Suivez la bataille finale pour le maintien en direct.

Les matches :

21h17 : GOLAZOOOOO EN ALSACE ! Dominé depuis le coup d'envoi, le RCSA trouve la faille après un gros travail d'Ajorque, bagarreur. Habib Diallo suit bien et catapulte ça dans le but vide. Strasbourg respire !

21h15 : BUUUUUT A REIMS ! Et le voilà, notre premier vrai pion. IUl est pour les Rémois sur un coup de casque de patron de Touré sur un centre de Foket. Bam, 1-0 pour Reims qui officialise pour l'instant son maintien.

20 h 45 : BONSOIR A TOUTES ET A TOUS ! Vous pensez que le titre de Ligue 1, c'est surfait ? Et bien vous avez raison (mais allez le LOSC, quand même hein, faut pas déconner). En tout cas, ici on s'intéresse à la seule vraie question qui vaille pour ce multiplex : qui affrontera Toulouse en barrage pour une place en L1 ? A l'heure où l'on parle, c'est le FC Nantes. Mais ça risque de changer. Ou pas.

Par Adrien Hémard

→ Reims 1-0 Bordeaux→ Strasbourg 1-0 Lorient→ Brest 0-0 PSG→ Nantes 0-0 MontpellierOH NEYMAR QUI FOIRE SON PENALTY FACE A LARSONNEUR ! Sa frappe toute moisie file à côté. Re-tonnerre de Brest !Tonnerre de Brest ! Penalty pour le PSG !Pas de nouvelles de Nantes non plus, Canal+ nous fait un multi de bourgeois en ne s'intéressant qu'au titre. Bande de snobs.Et Abergel qui s'invite au festival ! Sa demi-volée s'envole dans le ciel strasbourgeois. Attention si vous êtes dans le coin, le cuir devrait retomber d'ici 5 minutes dans le quartier de la Petite France.Eh oui ! Nous on préfère les minasses de Lemoine qui filent au poteau de corner ! Le coup franc du milieu grisonnant est dévié par le mur à la Meinau. Lorient pousse.But à Angers pour le LOSC, mais on s'en fout, le maintien des Dogues est assuré depuis un moment.Pas de nouvelles de Bordeaux et Reims pour le moment. Pas étonnant ceci dit.Les Bretons haussent le ton. Bon centre de Le Goff pour les Merlus à la Meinau, corner pour Brest contre le PSG. Mais ça ne donne rien. Comme les bonnets rouges.Le malpoli que je suis a oublié le plus important : vous voyez qui en looser du soir vous ? Je mets une pièce sur Brest, relégable les deux premières journées et puis c'est tout. L'histoire sera cruelle.Pendant ce temps le Stade Brestois prend déjà l'eau contre le PSG qui a soif de titre. Mais la digue tient.Ca commence doucement à la Meinau, les Lorientais posent le pied sur le ballon. De toute façon ce n'est pas trop un truc de Strasbourgeois ça, le ballon.Évidemment on aura un œil prioritaire sur Strasbourg-Lorient, la rencontre la plus décisive sur le papier pour cette place de barragiste.Allez, ça s'annonce fastidieux, mais place aux compos. On va faire ça match par match.Larsonneur - Faussurier, Chardonnet, Duverne, Perraud - Magnetti, Belkebla - Honorat, Charbonnier, Faivre - MouniéNavas - Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Herrera, Danilo, Rafinha - Di Maria, Mbappé, NeymarLens-MonacoLafont - Corchia, Castelletto, Pallois, Appiah - Blas, Louza, Chirivella, Simon - Coulibaly, Kolo MuaniBertaud - Souquet, Hilton, Congré, Cozza - Sambia, Le Tallec, Chotard - Laborde, Delort, MavididiRajkovic - Foket, Faes, Maresic, Konan - Touré, Cassama, Chavalerin - Mbuku, Dia, DoumbiaCostil - Kwateng, Koscielny, Bessilé - Sabaly, Adli, Lacoux, Basic, Poundjé - De Préville, HwangKawashima - Guilbert, Djiku, Mitrovic, Carole, Caci - Thomasson, Bellegarde, Liénard - Diallo, AjorqueNardi - Hergault, Chalobah, Laporte, Morel, Le Goff - Le Fée, Lemoine, Abergel - Wissa, Moffi.Place aux cas de figures. Honneur aux Canaris qui ont leur destin entre leurs plumes : c'est simple, si Nantes gagne, le FCN sera maintenu en L1 grâce à l'opposition frontale entre Lorient et Strasbourg. A l'inverse, une défaite enverrait inévitablement les Nantais en barrage. Pour le reste, pour résumer : le vainqueur de Lorient-Strasbourg serait maintenu, un match nul sauverait le Racing, mais pas forcément les Merlus. Vous suivez ? Allez, on continue : pour Brest, ça sera cuit en cas de défaite contre Paris, de victoire lorientaise et de nul nantais. Quant à Bordeaux, il faudrait une défaite à Reims par trois buts d'écart, un nul entre Lorient et Strasbourg, une victoire nantaise et un nul brestois. Bref, on fera le point à chaque but, ça sera plus simple. Non ?Voici donc les matches qui nous intéressent ici bas :- Reims - Bordeaux- Strasbourg - Lorient- Brest - PSG- Nantes - Montpellier.Sur le papier, on a 6 candidats pour cette place de barragiste (Dijon et Nîmes étant déjà relégués) : Nantes (18e, 40 pts), Lorient (17e, 41 pts), Brest (16e, 41 pts), Strasbourg (15e, 41 pts), Bordeaux (14e, 42 pts) et Reims (13e, 42 pts). Sauf qu'en pratique, Reims est hors de danger : et pour cause, il faudrait que les Champenois s'inclinent 11 à 0, et que dans le même temps Lorient et Strasbourg se neutralisent, que Nantes gagne à Montpellier et que Brest résiste au PSG.