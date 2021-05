En direct : l'épisode 16 de Top Chef

Après le départ tragique de Pierre la semaine dernière, ils ne sont plus que trois : Sarah de la brigade du chef Pairet, Mohamed sous la houlette de la cheffe Darroze et l'indéboulonnable Matthias coaché par le chef Etchebest. Seulement deux d'entre eux participeront à la grande finale de Top Chef. Mais lesquels ? Pour le savoir, c'est par ici !

Par Antoine Donnarieix

Sarah commence à se chamailler avec Mohamed. Je crois que le garçon a frappé fort pour déstabiliser sa rivale.Sarah était partie défaitiste avant l'heure j'ai l'impression. J'espère que c'était une stratégie parce que là, c'était assez gênant quand même.Sarah est en train de verser sa larmichette et perd du temps. C'est pas possible de se comporter comme ça en demi-finale, oh...Aïe aïe aïe, Mohamed regarde ça avec les yeux du type qui voit un adversaire à terre. Demi-sourire en coin, évidemment.Très bien ce discours du mérite de la demi-finale. Mais le chef Pairet s'énerve.Oh, la Sarah qui prend la mouche et s'énerve. Le chef Pairet commence à faire la grimace... Attention !@Clint : Reste avec nous, gros ! Je sens que ça te défoule. C'est bénéfique pour toi !Sarah, la téméraire. Elle a gagné sa place comme une grande. Est-ce qu'elle va encore nous surprendre ?Oh, Villarreal a ouvert le score, vraiment ? Quel énorme kif.La cheffe Darroze aime quand Mohamed mouille. Voilà.@Moukill: C'est compliqué cette idée-là. En revanche, tu peux commenter sur les deux lives, ça c'est complètement possible.Quelle dinguerie cette œuf poché. Je m'en remets pas.Quel parcours pour Mohamed, quand même. Contre vents et marées, il n'a rien lâché.» Paul Pairet, humoriste.Mohamed semble maîtriser son sujet. J'espère qu'il va tenir le coup sur la durée...Bon, Sarah m'a l'air complètement perdue. Dur pour elle.Hahaha Matthias qui accueille son chef en lui souhaitant bon anniversaire. Il lui a répondu "" avec une tape pour l'épaule, mais en décrypté ça voulait dire : «» .Voilààààà mon @Clint ! Lâche-toi, lâche les chevaux comme ça ! L'essentiel c'est que tu expulses toute cette haine, si ça peut te faire du bien.Ouh, ce sera avec deux étages et deux sauces minimum ! Deux heures de préparation pour tout le monde...On commence avec le thème de Mohamed ! Ce sera ensuite Matthias et Sarah.Allez, les demi-finales vont partir, Stéphane Rotenberg lance les hostilités.Oh c'est l'anniversaire de Philippe Etchebest ! 54 pour lui ! Bon anniversaire Fifou !Ohlala, Sarah et le chef Pairet vont s'embrouiller pour de vrai ? Arrêtez votre cinéma.Cette punchline de Mohamed sur Matthias, c'est un énorme oui.@Clint : C'est oui ! Fais-nous partir ce live en cacahuète comme tu le dis si bien !Pouah, il était claqué au sol le teaser de l'épisode.@VanRay76: T'as bien raison ! Si je pouvais je ferai de même.@kololeijkolodgelkolo…: Hey, mais tu as des bons goûts toi ! Je valide complètement ce double choix aussi.@Bofbof2004: Merci de nous le signaler. Et merci de commenter sur Top Chef, du coup.Allez, petite session pub dans la tronche et on peut enfin passer à la suite...Bon, sachez que pour cette soirée, les chefs triplement étoilés Christophe Bacquié et Romain Meder vont servir de juges. Et ce soir, les candidats vont chacun choisir un thème pour créer leur propre épreuve afin de battre leurs deux adversaires. Ce sera chaud jusqu'à la semaine prochaine !Je me demande si ça vaut le coup de démarrer ce live 20 minutes avant l'heure de départ étant donné que vous êtes totalement silencieux. Rassurez-moi, vous n'avez pas abandonné devant Matthias quand même ? Ne lâchez rien, la victoire n'en sera que plus belle.Allez, petite sessionet c'est l'heure de la première partie de cette demi-finale !Allez, dites-moi tout : vous avez mangé quoi ce soir ? Personnellement c'était steak façon bouchère, riz blanc parfumé, tomates et sauce pesto alla genovese.