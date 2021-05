En direct : l'épisode 15 de Top Chef

Le suspense est insoutenable dans Top Chef : Sarah, Mohamed, Matthias et Pierre sont tous les quatre à égalité avec un pass dans ces quarts de finale. Alors, qui va récupérer les trois précieux sésames ? Réponse ce soir.

Par Antoine Donnarieix

TAC TAC, BANG BANG ! Voilà, ça c'est mon Pierrot le Fou !Oh le grand sourire pour voir la maman. Qu'il est beau, cet enfant.Pierre qui fond en larmes, bordel. Allez mon grand, faut se ressaisir là.Pierre est déterminé pour choper son pass d'entrée de jeu. Attention, pile électrique activée !Le chef Pairet est confiant de ouf. Il serait pas en train de surjouer un peu ? Le rendu visuel est plutôt beau, ceci dit.» a dit le chef Pairet à propos du tarama. Bon, croyons en son œil d'expert, hein.ET PAN ! Sarah vient d'exploser son bol de tarama par terre. Elle est trop en stress là...Elle fait du violet en référence à sa brigade, là ? Ou c'est juste un hasard ?Tartare d'algue fumé à l'algue nori. Bon, dès le premier ingrédient, je suis totalement perdu. C'est pas du tout ma cuisine, cette sauce écolo.Ah, ça y est : elle retrouve sa môman qui lui a fait la surprise. Espérons que cela lui donne de la force, elle en aura bien besoin.Elle lit une lettre de sa maman. C'est crop mignon... Non je déconne, c'est relou de ouf.Allez, Sarah la violette est dans la place !Désolé pour les non-footeux, mais il y a un lien de filiation entre Paul Bernardoni et le chef Giraud ? Frères ou cousins ?@LEGEND20 et @Bernardo64: Salut ! Bon, je vois que vous êtes assez lucides. Pierre va passer, Matthias aussi. On sait que ça va se jouer en Mohamed et Sarah, du coup.Stéphane Rotenberg rappelle ce que je viens de vous présenter en introduction. Le suspense est à son paroxysme.Le temps du générique, je vous avoue avoir jeté un oeil sur la présentation des joueurs de l'AS Monaco par Niko Kovac à Emmanuel Macron. Le moment avec Wissam Ben Yedder à parler de futsal, c'est beau.@VanRay: Salut ! Oui, pas trop mal. Mais j'aime bien digérer devant l'émission. Et c'est long là...Bon, lançons-nous dans vos pronostiques un peu : qui voyez-vous sauter ? Personnellement, je l'ai dit et répété, mais je vois bien une demi-finale 100% masculine. À Sarah de me donner tort, maintenant.Mais en attendant, il y a scène de ménage. Rassurez-vous, c'est le bêtisier qui annonce la fin.Pour ce quinzième volet, le programme s’intensifie : la première épreuve est mise en place par le chef doublement étoilé Lionel Giraud avec une restauration éco-responsable, équilibrée et ultra locale. Le thème ? Les algues ! Ensuite, la cheffe Stéphanie Le Quellec, gagnante du concours Top Chef en 2011, va mettre au défit les candidats sur son plat signature : les petits pois revisités. En avant !Salut les poulets ! J'espère que vous êtes prêts à déguster cet épisode qui s'annonce palpitant et plein de suspense. Oubliez les sorties en terrasse totalement bondées , pour voir Philippe Etchebest va coller une pression monstre à son Matthias, c'est ici que ça se passe !