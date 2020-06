Revivez l'allocution du président Macron

Quatrième round télévisuel pour Emmanuel Macron. Et on l'a vécu ensemble, ici-même, comme un bon speech de Roger Lemerre. Autant dire qu'on ne s'est pas levé de notre canap.

Par Mathieu Rollinger

On en reste là les petits potes. Manu nous donne rendez-vous au mois de juillet et d'ici là, on va pouvoir retrouver. On pourra aller voir nos vieux, envoyer les gosses à l'école, aller picoler accoudé au zinc, et aller voter le 28 juin. Youpi. On va pas se casser la tête ce soir, ça ne sert à rien, d'autant plus que ce discours ne va pas changer grand chose.La bise et prenez soin de vous.Allez tout le monde à douche.Oh putain ! Il m'a fait peur quand il a dit qu'il avait consulté les présidents des deux chambres parlementaires. J'ai bien cru à une dissolution, mais ça frôle le cadre. Statu quo donc.Ah, et rassurez-vous pour vos impôts, ça ne devrait pas augmenter. Ou pas baisser. Enfin... Bref, pas d'inquiétude.C'est quand même bien moins pompeux comme ton, par rapport aux derniers discours. Tiens, il y a même une ouverture sur une décentralisation en donnant plus de poids aux maires et aux régions.Après un long laïus sur le respect des différences, le Président affirme son soutien aux forces de l'ordre. La chèvre, le choux, tout ça tout ça...Bon, par contre, les statues vont bien rester en place.Même celle de Cristiano Ronaldo à Madère ?Mettez votre bracelet Nike, on parle de racisme. C'est peut-être le tournant du match.[...]. »Pour ce qui est de la transition écologique, j'ai toujours pas compris exactement comment on compte s'y prendre. Mais c'est toujours de bon ton de glisser un big-up pour la planète. Sinsémilia, si tu nous lis.Le Ségur de la Santé est bien lancé. Si l'expression ne veut absolument rien dire, on espère que ça permettra de mettre un peu d'ordre dans notre politique de santé. Moi je propose de mettre des gens compétents à ces charges, des mecs qui savent ce que c'est une infirmerie. J'ai le numéro d'Abou Diaby, si tu veux Manu.D'ailleurs, les EHPAD vont bien rouvrir leurs portes. L'occasion pour Leonardo d'y déposer Thiago Silva et Edinson Cavani.À quel moment allons-nous parler du pouvoir d'achat de Dimitri Payet ?Attention, point nouvel étape « avant les deux prochaines » et « cap de la décennie » . On passe donc déjà au programme électoral pour les prochaines élections. Avec déjà une jolie pommade passée pour les initiatives du gouvernement pour sauvegarder les emplois.Oui, la Nation a montré qu'elle savait être « réactive, inventive et solide » . Jean-Michel Aulas avait lui-même trouvé 37 solutions alternatives pour finir ce foutu championnat !Quand Manu assure que la santé a été privilégiée à l'économie, ce sont tous les présidents de Ligue 1 qui regardent au fond de leur poche.Pour fêter cette «» , le Président rend un hommage aux victimes et aux personnes en première ligne. Je me lève pour applaudir, vite fait.Et ça passe pour la réouverture des restos et des frontières, dès demain. Tout le territoire passe en zone verte, sauf la Guyane et Mayotte. Force à eux ! Pour les crèches, écoliers, les collégiens, il faudra attendre le 22 juin. Juste pour faire le goûter avec le prof d'arts plastiques. Le meilleur moment.On peut déjà dire que la pelouse est dans un superbe état.Bon match.Pourquoi on est obligé d'invité Eugénie Bastié dans ce genre de rendez-vous ? Est-ce qu'on convoquait chaque semaine Daniel Bravo au CFC ? Bah non.C'est quoi vos pronos ? Perso, j'espère que les frontières vont bien réouvrir, parce que j'ai déjà dépensé 150 balles pour un aller-retour en Belgique la semaine prochaine.Apparemment, le discours est déjà dans la boîte. Et on aura droit à 19 minutes et 30 secondes de jonglage.Vous aussi vous avez entendu cette rumeur d'une démission ? En gros, le plan tactique serait parfait : Manu dit qu'il jette l'éponge, convoque des élections dans les 35 jours, est réélu sans trop de problème parce que la concurrence est encore occupée à réserver ses vacances, et peut repartir pour cinq nouvelles années avec un nouveau contrat électoral. Même Marcelo Bielsa n'a jamais osé ça.Bon, si nous sommes ici réunis, c'est parce que le patron va se faire une nouvelle téloche dans quelques minutes. Danset, ils se dit que M. Macron va nous faire un petit débriefing des dernières semaines, nous dire qu'on a été sages et sympas comme tout d'être resté enfermés, que la suite devrait nous permettre de retrouver encore un peu plus de liberté dans nos activités et nos mouvements, mais qu'il faut aussi rester prudent. Il ne s'agirait pas de faire une nouvelle révolution dès demain et se soulever contre l'autorité, si vous voyez ce que je veux dire...Comment ça se passe votre nouvelle vie ? Je vous vois d'ici : vous avez passé votre week-end à vous empiffrer de cacahuète en terrasse et à votre prendre des boules sur les orteils. Ou alors vous êtes sortis pour défendre des droits civiques. À moins que vous soyez toujours un citoyen modèle et que vous vous êtes juste contentés de matchs espagnols à la. Chacun son choix.