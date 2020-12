En direct : Koh-Lanta les quatre terres, la finale

Après une orientation de haut niveau qui a vu Dorian et Lola être éjectés de l'aventure, place au Saint des saints. Alexandra, Loïc et Brice se retrouvent sur les poteaux avant le grand vote final et le dépouillement à Paris. Alors pour voir le dernier tomber sur un coup de vent, C'EST PAS DEMAIN, C'ÉTAIT PAS HIER ! C'est maintenant.

Rafraîchir 1

Vidéo

ALLEZ C'EST PARTI POUR LE MARATHON !!!

Par Théo P'tit Bézot

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Wah, ils retirent déjà le premier petit bout de bois ?? Ça va très vite tout ça, non ? Faut durer les gars !POH L'HEURE D'ÉPREUVE QUI VIENT DE TOMBER !Tout le monde toujours debout. C'est parti pour un peu de bluff.Bizarre la position d'Alexandra, hein. Elle a les genoux qui se touchent, on dirait Forrest Gump gamin quand il enlève ses béquilles.J'ai l'impression de regarder un film de Terrence Malick.Aaaaaah, le premier zoom sur les petons d'Alex.Denis qui nous fait une séquence ASMR, c'est génial.Et Brice il peut remplacer le poteau.Putain mais vous imaginez la pression de DINGO quand ils sont sur la plage, là ??T'es seul avec toi-même, c'est pire qu'une finale de Coupe de l'Indre.Et coucou à Marie-France. Je sais qu'elle nous regarde.Vous voyez qui s'imposer sur les poteaux les amis ?Je mets une petite pièce sur... Brice. Allez. Petite côte pour les grandes cotes.Loïc en interview :: si, c'est vrai. Mon Dieu.MAIS LOL.On vient de me dire que l'émission terminait à 00h15. C'est pas possible hahaha.Celui qui arrive à reconnaître à qui appartiennent les jambes de Pascal Dupraz sur la photo gagne son poids en chou coco.Haha le bâtard, au milieu du ver de palmier et de l'oeil de barracuda.Bien sûr ! Tu nous prends pour qui ? On a mis les petits plats dans les grands. Ça a duré une heure, et ça aurait pu durer le double. Immense bonhomme.Fort probable que le conseil soit très long cette année, comme l'an dernier. Et BK fait partie des raisons pour que ce soit le cas effectivement.L'OMS = L'OLYMPIQUE DE MARSEILLE DE LA SANTÉ.Quelle chance on a de pouvoir profiter de Laurent Gerra et de Nicolas Canteloup en même temps, putain. Pourquoi chercher à savoir qui est le plus fort ? Profitons de ces deux monstres.D'ailleurs qu'est-ce que vous pensez du classement ? On a droit au débat, hein. Mais le vote a été unanime pour le n°1, sachez-le. On s'est pas écharpés.J'ai changé entre-temps pour rendre hommage au meilleur du meilleur d'entre nous. On l'adore Phil, putain.Et comment qu'ils vont les loustics ?Allez on avance le début du Live, j'en peux plus d'attendre.Pour réussir ce soir, dans ce Live il faut que vous soyez vraiment animés d’autre chose que des qualités humaines : un supplément d’âme. Encore une fois je vais me mettre à nu devant vous, je vais vous dire ce que peu de liveurs vous dise mais je m’en fous de savoir ce que disent les autres liveurs. D’ailleurs je ne le sais pas, je ne suis jamais dans les autres Lives : moi je vous aime. Vous comprenez ? Je vous aime ! Je vous aime par ce que vous êtes des dignes représentants d’un site, d’une émission. Ce que vous faites, ce que vous accomplissez, c’est juste gigantesque. Vous méritez de voir Loïc gagner : ça fait DEUX MOIS ET DEMI que je vous dis que vous allez voir Loïc gagner. Le problème, ce n’est pas de savoir si je vais passer pour un con, c’est de savoir s'il a capacité intellectuelle, technique, physique de faire. C’est maintenant qu’il faut le faire : c’est pas demain c’est pas hier, c’est maintenant ! Il n’y a plus qu’à manger, se dresser sur le poteau C'EST MAGNIFIQUE. JUSTE AVANT LES FÊTES DE NOËL ! Au dernier moment ça vous rappelle quoi ? AU DERNIER MOMENT, il va tomber. Et ce qu’il y a de bien, je m’en suis rendu compte, c’est que je ne suis pas le seul à vous aimer. Avec pudeur, Steven Oliveira, Swann Borsellino et Kévin Charnay n'osent pas vous le montrer, mais ils vous aiment.Les candidats aussi vous aiment. Qui aime bien châtie bien ? Lola vous a châtié quand @Oundedeur faisait des vannes graveleuses mais vous leur montrez que vous les aimez. Mais là le plus important c’est ce qu’on va voir ensemble. PARCE QUE LÀ POUR SÛR ! Ce qu'on voit, c’est incontestable. CE QU'ON VA VOIR, c’est des gens qui vous AIMENT, c’est des gens QUI ATTENDENT ce soir de vous retrouver... OU DEMAIN MATIN. Peut-être que certains de vos enfants seront trop jeunes… Ils attendent de vous serrer dans leurs bras. Maintenant je vous laisse regarder les images avec pudeur, avec conviction. Si l’un d’entre vous sort de ce Live après avoir vu ces images et me dit qu’il n’est pas convaincu qu’on va recommencer l'année prochaine... Personne d’entre vous ne va allumer son téléphone à la pub ! Parce qu’on ne va pas faire un aveu de faiblesse, Loïc a besoin de nous pour se maintenir. Ouvrez les yeux c’est juste bon : c’est juste votre vie.À l’issue de la finale, vous serez des héros. On saura souligner le fait d’avoir pu garder Loïc sur les poteaux. Bon match à tous.