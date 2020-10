En direct : Koh-Lanta, les quatre terres épisode 9

Avec la Ligue des Champions vous avez déjà tous eu votre dose de Rennes cette semaine. En revanche, vous n'avez pas eu une miette de Koh-Lanta depuis une semaine. Et cela vous manque fortement. Heureusement, Denis Brogniart revient ce vendredi soir. Et il va éliminer deux aventuriers.

Par Steven Oliveira

C'est fini pour Angélique et Loic aussi. Bah alors mon Lolo ?Ils sont donc 6 à vouloir un indice pour un collier d'immunité, 3 pour la douche/massage et 4 pour le burger.Et c'est déjà terminé pour Fabulous Fab.@zinczinc78 Ahah quelle erreur le verre de jus d'orange le matin après le brossage de dents. C'est tellement immonde comme goût.C'est oui cette règle de choisir sa récompense et de n'affronter que ceux qui choisissent la même chose.Team Burger ici bien sûr.J'ai beau n'avoir pas raté un épisode de Koh-Lanta depuis la création de cette émission, je ne comprends toujours rien aux explications de Denis sur les jeux.Allez hop rendez-vous à l'épreuve de confort.» .S'il peut n'y en avoir aucun ça nous dérangerait pas hein.C'est fou quand même d'avoir fait tout le riz quand on y pense.En vrai Hadja mieux vaut pour elle d'être partie comme ça que d'être restée et de perdre l'épreuve éliminatoire.Bien vu Marie-France !Quel plaisir à chaque fois la tête des candidats éliminés quand il découvre le dernier éliminé.Toute autre finale que Beka-Loic sera une déception à mes yeux. Je les veux au bout.Bon au moins la présentation est l'occasion de voir Jody et Ava qu'on ne verra pas après.Enfin c'est parti pour 10 minutes de présentation.Ça commence de plus en plus tard ou c'est moi ?@Ounedeur Tu as oublié Michel Leeb et Kev Adams.Qui se cotise avec moi pour acheter Mesut Özil et le faire jouer dans mon jardin ? Promis je ferais des vidéos. Il manque tellement au football...Star Wars le dernier jedi qui passe demain sur TF1. C'est lequel votre préféré de la saga vous ? Je suis team Le retour du jedi moi.Je viens de voir que Guimarães a reçu sa sanction pour les cris racistes de leur supporter envers Moussa Marega d'il y a quelques mois : 3 matchs à huis clos. En plein covid quelle sanction pénalisante pour le club.Allez hop on zappe le temps de C'est Canteloup. Quel enfer...Sympa ce temps pour ce week-end... Et si c'était le moment de déménager en Corse ?Pour rappel, il y aura deux éliminations ce soir. Avec la fameuse épreuve dont le dernier ou la dernière est éliminé(e). On adore tellement.Salut les aventuriers et les aventurières vous allez bien ? J'imagine que oui car c'est le retour de KOH-LANTA. Et c'est clairement le meilleur moment de la semaine.