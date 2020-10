En direct : Koh-Lanta les quatre terres, épisode 8

Comptez bien, ils sont sept : la dernière fois que l'on avait vu autant de Verts à un stade aussi avancé d'une compétition, le président de la République s'appelait Valéry et Jean Roucas était encore drôle. C'est l'heure de la réunification pour les aventuriers de Koh-Lanta, et quelque chose nous dit que l'épreuve des ambassadeurs n'aura rien d'un dîner écolo. Place à la boucherie !

21h00 : Saaaalut les fielleux ! Comment ça farte ?



Dites, vous savez pourquoi les Belges viennent à la messe avec du savon ?



Pour... l’AVE MARIA !!!! É-NOR-ME allez on est partis sur les chapeaux de roues pour le live de la réunification sur Koh-Lanta youhouuu !

Évidemment c'est Dorian le coureur de fond contrôleur qui est devant, vous vous en doutez.Courir pour checker qui a tiré la sonnette d'alarme ça vous forge un homme.Mais ils sont tarés ? Les mecs mangent de la coco et du riz trop cuit depuis 3 semaines et ils veulent cisailler une corde avec les dents ?Énorme avance des Jaunes en revanche.J'ai l'impression de voir le championnat de France 1995.Imagine Akinfenwa qui sort la tête.Les deux équipes doivent franchir un petit parcours du combattant avant de démêler leur noeud. Les jaunes ont décidé de faire un IMMENSE noeud. Les rouge d'entourer la malle.La première solution fait galérer les Rojos.(Alexandra a tiré la boule noire en attendant)Et le citron également de manière générale.C'est bon hein, mais quel est le lobby qui veut en placer partout ? Dans un Coca, sérieusement ?OH LA RÉCOMPENSE POUR LE JEU DE CONFORT !Je vais provoquer une ire absolue dans les commentaires, mais la tarte au citron meringuée c'estLeurs arrivées avec leurs immenses valises, là...Ben Arfa il a fait pareil avec toutes ses casseroles quand il a débarqué à Bordeaux.Elle me rend noeud-noeud.Je ne sais plus si Ava triture des noeuds où le cerveau de Guardiola.Alix c'est typiquement le genre de meuf qui fait la tronche à 11h40 un dimanche matin parce qu'elle a envie d'un burger ET DE RIEN D'AUTRE.Favoris sur l'épreuve des noeuds : Jody et son rival Régis.Tout comme Joaquina je ne sais pas si le crabe est très intelligent ou pas, en revanche une certitude : si le crabe s'enfile la demie coco que Fabrice vient de lui mettre au-dessus des pinces, il va tomber dans le trou pour indigestion.Ooooh Fabrice se lance dans la fabrication d'un piège à crabe sans Sébastien. Sa «» , comme il dit.Gênant.Je crois que j'ai un petit crush coupable sur l'autorité d'Alix.Envoyez Lola, bordel. Il faut bien qu'il serve à quelque chose ce salon de coiffure.Salut Denis.Ouaaaaaais... Je vais mettre ma petite pièce sur Ava. Après, tout Twitter est persuadé que BK va filer aux ambassadeurs et tirer la boule noire. Écoutez-moi bien : c'estJe pense que le prix de la seconde de pub est à peu près équivalente entre ce que vous voyez là de suite et la petite pause entre leet le coup d'envoi pendant la Coupe du Monde.Putain, l'immense Steven se serait fait un plaisir de te conseiller les coins où manger, c'est un habitué. Mais il me semble que Hakuna Matata machin c'est pas mal, non ? Le truc à côté d'Indiana Jones, qui est par ailleurs une vraie valeur sûre (bien qu'en dessous de l'attraction Toy Story,RC Racer). Vous en dites quoi les spécialistes ? Montrez la force de notre commu'.Allez, pendant que Canteloup nous régale, on va se faire un petit point sur ce qui nous attend ce soir. Asseyez-vous, finissez d'enfiler vos chaussures, et regardez lePour les profanes, vous êtes bien tombés : on assiste aujourd'hui à la réunification. RÉ-U-NI-FI-CA-TION. Kézako ? En gros, les deux équipes (rouge et jaune) se réunissent (logique, jusque-là vous suivez) pour ne former plus qu'une, la blanche. Sauf qu'avant cela, l'exercice qui marque le groupir s'appelle l'épreuve des ambassadeurs. Là, c'est simple : chaque équipe envoie une personne (ou deux comme l'an dernier, d'ailleurs c'était pas mal) discuter avec la personne désignée par l'autre équipe, pour se mettre d'accord sur l'élimination d'un candidat. S'ils se mettent pas d'accord, c'est tirage au sort entre les deux loustics. Celui qui tire la boule noire dégage SUR LE CHAMP. Alors avec l'affaire des équipes de base organisées par région, ça peut faire un sacré bordel.Pfiou.Présentement je me déteste.