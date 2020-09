En direct : Koh-Lanta les quatre terres, épisode 5

Avant, dans un monde parallèle, on passait nos vendredis soir à regarder du football. Bon sang, quelle erreur : pendant que Lille et Nantes vont se DÉCHIRER autour d'un RENVERSANT 1-1, les Verts vont tenter de maintenir leur domination sur le reste des régions dans Koh-Lanta. Prenez vos flamby, c'est partoche.

25

Vidéo

#KohLanta?EXCLU?"Les 4 tribus vont être dissoutes et laisser place aux deux couleurs historiques : les jaunes et les rouges."?Découvrez les nouvelles équipes ce soir à 21H05 sur @TF1 ! ? pic.twitter.com/uertzcPf2P — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) September 25, 2020

Salut les fifous ! Dites, vous savez pourquoi le lapin est bleu ?



Parce qu’on L'A PEINT... OUAAAIS, ALLEZ C'EST PARTI POUR LE LIVE DE KOH-LANTA LES PETITS POTES !

Par Teheiura Denmat

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Bordel mais ils vont dépasser l'heure d'épreuve, ces gros maboules.J'espère qu'ils vont gagner autre chose qu'une assiette de frites.Vous voyez la magie ? Sans Koh-Lanta on n'aurait jamais eu la chance de lire la blague deEt qu'est-ce qu'on aurait loupé...TRENTE MINUTES qu'ils se niquent le dos. TRENTE MINUTES.La dernière fois que j'ai dit ça c'était en regardant des CM2 monter des poneys.À l'Ouest il reste le warrior Dorian, et ils sont encore quatre à l'Est alors qu'on dépasse les 20min d'épreuve.Sinon pour regarder onze personnes souffrir on pouvait aussi se remettre Bayern-Schalke, hein.Aubin et Jody tombent en premiers. Voilà. Karma.Magnifique épreuve d'épilation.Le premier tombé lors de cette horreur d'épreuve christique devra voter conte lui-même au prochain Conseil de sa tribu. Dur.Horrible explication d'Aubin. Dans cinq minutes on les ramasse à la petite cuillère.Kikou.Bon, on quitte les Bleus pour retrouver tout le monde à l'épreuve de confort.À quatre les Violets font clairement pitié, par contre.La dernière fois que quelqu'un a autant tremblé sur un geste aussi simple c'était ça :MAIS LOL.Les Bleus viennent de cramer leurs deux allumettes ?Hein ?? Aubin il vient de faire sauter leur meilleur élément, et il arrive à retourner ça à son avantage ? «Mais frère, ça marche que avec Benzema pour Griezmann en EDF, ça. Pas ailleurs.Non mais par contre c'est absolument pas possible de ne pas avoir de feu au bout de dix jours.On dirait la gestion de Tottenham avec ses attaquants.Sachez qu'il y a 0-0 sur tous les terrains.Chaque début d'épisode me fait regretter de ne pas avoir eu d'option course d'orientation au lycée. Quand Denis fait sa présentation dans la boussole géante, là, les frissons...Je ne dois probablement pas marcher assez.Encaisse et dis-toi simplement que ça aurait pu être Laurent Gerra.Jaune et rouge, sang et or... On est à deux doigts de voir Denis débarquer avec un maillot de Yohan Demont pour annoncer l'épreuve de confort.Putain, je viens seulement de tomber sur l'info en inspectant le fil Twitter de l'émission : ce soir les tribus vont être dissoutes !! On va retrouver nos bons vieux rouges et jaunes, fini le régionalisme.Et voir au bout de combien de temps je décide d'avaler du cyanure.J'ai envie de me faire l'intégrale des spectacles d'Anthony Kavanagh.Est-ce que tu saurais nous citer trois avantages du caleçon sur le boxer ? Pour être un peu au fait de l'intimité des membres de So Foot, je pense pouvoir affirmer que nous sommes majoritaire dans la seconde équipe.Je sais pas vous mais après avoir eu un peu de mal à rentrer dans cette saison ça y est, je suis définitivement hypé. Tout ce monde, les quatre équipes, les régions, l'îlot de l'exil...Bah en fait, c'est oui. Et ça tient en grande partie au casting, qui est de qualité.Vous êtes évidemment invités à partager vos meilleures blagues en commentaires, hein. On reprend les bonnes vieilles habitudes. Les vrais sauront que j'ai un petit faible pour les vannes sur les nains, avec tout le respect que je leur porte.