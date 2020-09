En direct : Koh-Lanta, les quatre terres épisode 4

Spoiler : l'Olympique Lyonnais va gagne 1-0 contre Nîmes sur une but de Cherki. Maintenant que vous savez ça, vous pouvez venir regarder Koh-Lanta avec nous.

Par Steven Oliveira

Coup dur pour les Verts avec Loïc qui ne participe pas. C'était pourtant une épreuve pour lui.Épreuve du bambou. Chacun doit placer un bambou sur sa tête. En gros c'est individuel mais tu fais gagner ton équipe. Avec un bonus tout de même pour l'équipe qui gagne avec 2 candidats restants. Enfin si j'ai bien compris bien sûr.Et sans surprise Samuel ne reviendra pas. Et Diane revient dans l'équipe du Nord. C'est pas comme si je vous l'avais dit hein.Par contre Carole doit avoir le seum de ne pas revenir.Quel plaisir à chaque fois de voir la tête des autres candidats après un conseil comme celui de la dernière fois.Comme chaque semaine, ce live est dédié à Bertrand-Kamal. Et nous envoyons encore et toujours beaucoup de force et de courage à sa famille et ses proches.Ah ouais déjà une épreuve de confort. En fait l'épisode ça va être que des conseils.Elle me fait quand même de la peine Estelle. Ça se voit qu'elle n'est pas méchante.Vous saviez qu'elle avait du vélo à haut niveau Estelle, vous ?J'ai l'impression qu'on nous le dit 5 fois par épisode.@lemecquiauncaleçon On touche pas à Wonder Woman oh !En fait je crois que Estelle aurait dû dégager Jody. Elle est pire que Diane.Elle a raison Marie-France. Ils en veulent à Estelle alors qu'ils ont été horribles avec elle. Et en plus ils auraient voulu qu'elle leur dise qu'elle a un collier.Le résumé de l'épisode précédent est plus long qu'un épisode de H.Faîtes comme @poneyroux et balancez vos pronos pour les départs. J'annonce Diane (qui va revenir), Estelle et Ava (oui, oui, elle existe). Et donc vous l'aurez compris une victoire de mon Est sûr.J'avais oublié cette phrase sublime de Aubin.@lemecquiauncaleçon Je suis ravi que ce soit ça le premier commentaire de mon live.» Je crois que c'est la phrase que j'ai le plus entendu dans ma vie.Oui, j'ai une vie triste.Vous aussi vous fermez les yeux pendant la présentation pour pas vous faire spoiler ? Je ne sais pas pourquoi ils font ça, ils m'agacent. Il y a des images qu'on a toujours pas vu, donc tant que nous les voyons pas on sait que certaines personnes vont rester.ET ÇA COMMENCE !!!! 21H10, c'est un record non ?Bon en même temps on en a encore pour 5 minutes de présentation.Ah ouais le Bayern Munich gagne déjà 3-0 après 35 minutes de jeu. Elle va encore être serrée cette Bundesliga cette saison...J'ai cru qu'il y avait un jeu Koh-Lanta sur Switch avec cette publicité. Alors qu'en fait c'est juste un Animal Crossing Aventure. Nul.Pour les moins fidèles d'entre vous, je vous rappelle ma théorie de la semaine dernière : Diane va revenir dans l'équipe du Nord pour palier le forfait. Tout simplement car nous n'avons pas vu le portrait de Diane. Et croyez-moi, cela m'enchante guère.Si vous vous demandez encore si cela vaut le coup de rester pour cet épisode, sachez qu'il y a trois conseils ce soir. Si avec ça, vous ne restez toujours pas, je peux rien faire pour vous.J'aime tellement l'équipe de l'est que même lors de la météo je ne regarde que les températures de là-bas. Alors que j'habite à 300 bornes de Metz. Cela n'a aucun sens.Salut les fous vous allez bien ? J'imagine que oui car c'est vendredi. Et qui dit vendredi, dit Koh-Lanta. Donc bonheur. Alors prenez vite votre compote et installez-vous confortablement, ça va être beau.