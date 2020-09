En direct : Koh-Lanta, les quatre terres épisode 3

Spoiler : il va y avoir 1-1 entre Bordeaux et Lyon. Hwang ouvre le score et Memphis égalise en seconde période. Maintenant que vous savez tout ça, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas regarder Koh-Lanta et venir en discuter ici. Un live dédié à Bertrand-Kamal.

Par Steven Oliveira

Il n'y avait pas besoin de le mettre à l'eau ce radeau pour savoir qu'il n'allait pas flotter hein.Il s'est pris pour Obélix dans Mission Cléopâtre, Mathieu là en voulant nager pour faire avancer le bateau.@LaurentCroft Il faut dire que c'est pas très dur d'être moins insupportable que la Alexandra de la dernière saison. Mais c'est vrai qu'elle est très attachante Wonder Woman.Quelqu'un la croit Diane ? On sait tous qu'elle sera la première à dire "Bah oui on coule mais j'avais dit que c'était pas bien ce qu'elle disait Jody". Après Jody elle est ostréicultrice mais elle récupère pas les huîtres en radeau hein.Quel sans-faute jusque-là de @J_Vous_Lavezzi dans les commentaires.Elle a pas intérêt à se rater Wonder Woman elle est attendue au tournant. Bon après je pense que quoi qu'il arrive elle sera la première éliminée chez les Vert. Et ça m'attriste.Hadja n'a visiblement pas aimé que Wonder Woman gère l'épreuve précédente toute seule alors qu'elle était sur le côté à regarder. Heureusement que Bertrand-Kamal est là pour calmer tout le monde.Ça m'aurait étonné que Adrien ne soit pas d'accord avec les autres.OUI l'épreuve du radeau. Qui va construire le pire ? Je mise sur les verts malheureusement.Arrête de faire le mec du Nord Adrien, tu es de Paris. Pas la peine de chanter les corons pour te prendre pour un Nordiste.Portrait long de Samuel. On peut déjà souhaiter un bon retour à Carole.@J_Vous_Lavezzi Bonne vanne.Aïe la blessure de Samuel. Vous le voyez venir le retour de Carole la Marseillaise dans l'équipe du Nord ?J'imagine Sam devant son écran qui s'aperçoit que seule une équipe à le feu. Alors qu'il aurait pu le faire aux 4 équipes en 10 minutes. Temps de nage entre les îles compris.Quelle classique la personne éliminée qui revient dans une autre équipe et qui aide tout le monde avec le sourire. Malheureusement pour toi Marie-France tu seras quand même la première dégagée des Orange.Les Bleus révisent leur géographie. L'occasion de voir que la Corse est représentée. L'occasion surtout d'entendre la voix de Ava qu'on a pas vu du tout en deux épisodes. Et c'est bon signe pour elle. Les plus discrets du début sont parfois là à la fin.@LaurentCroft J'aimerais beaucoup. Mais vu son équipe de bras cassé - bien que ce soit mes préférés - j'ai bien peur qu'il n'aille pas en finale.L'émission peut enfin démarrer vraiment.J'ai très peur du duo Marie-France / Estelle chez les orange.On est tous d'accord au fait : on l'aime pas du tout Adrien, hein ?@kololeijkolodgelkololwiezac?etmerde Ah oui donc toi tu peux parler comme quelqu'un de 50 ans car tu les as ahah.Bon allez c'est parti - enfin du moins pour la présentation qui spoile tout le programme - et on va essayer de rigoler un peu quand même.Très joli message de Denis Brogniart.Oh le message de Denis Brogniart qui rend hommage à Bertrand-Kamal. Il va me faire chialer. Pas facile à enregistrer ce message à mon avis.J'ai l'impression d'avoir 50 ans en disant ça mais c'était quand même cool le temps où les films/émissions du soir à la télé débutaient à 20h50...Téléfoot qui vent le match PSG-OM avec des images de Mbappé. Il faudra peut-être leur dire que Paris va jouer avec Kalimuendo et Jesé devant hein.Quelqu'un a compris l'histoire deJ'avais pas vu la météo de ce week-end. Superbe. Qui a dit que l'été était terminé ?Heureusement que l'immense Laurent Mariotte est là pour nous redonner le sourire. Et pour nous donner faim surtout avec sa focaccia.Salut les fous vous allez bien ? J'imagine que c'est mitigé. Heureux de retrouver un nouvel épisode de Koh-Lanta, mais triste de la disparation de Bertrand-Kamal. En tout cas c'est mon cas et on va commencer par envoyer nos condoléances et beaucoup de force aux proches de Bertrand-Kamal.