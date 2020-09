En direct : Koh-Lanta, les quatre terres

La Ligue des Nations c'est bien - surtout pour les Portugais -, mais Koh-Lanta c'est mieux. Alors installez-vous sur votre canapé et venez écouter l'immense Denis Brogniart nous expliquer les règles d'un jeu qu'on ne comprend pas.

Par Steven Oliveira

Pas sûr que ce soit la meilleure solution de laisser celle qui n'a plus de voix dicter les consignes.C'est n'importe quoi ce temps depuis le début de Koh-Lanta quand même. Il ne fait que pleuvoir.Vous la sentez venir la nouvelle défaite du Nord ?J'ai l'impression de voir le Barça de Pep Guardiola quand je regarde les Bleus sur les épreuves. Avec Aubin dans la peau de Victor Valdes.François qui voulait faire pleurer tout le monde avant l'épreuve. C'est réussi.Ah Hadja elle voulait pas partager en cas de victoire par contre là elle se rue direct sur le gâteau basque. Bertrand-Kamal aurait du le manger tout seul. Beau geste du Sud au passage.Vous savez que j'aime le risque. J'annonce une défaite des oranges sur cette immunité.Qui va jouer Karine Ferri du coup dans le téléfilm sur Grégory Lemarchal ?Allez c'est reparti pour une publicité.@LaurentCroft Ahah ce n'est pas faux.C'est pas plus mal pour elle que Lola n'ait pas de miroir sur l'île. Ce n'est donc pas une légende, les gens du Nord ne sont pas habitués à voir le soleil.La cote du départ d'Alexandra en cas de défaite de l'est est de 1,00000001. Et pourtant j'ai envie de croire au fait qu'elle aille loin. Oui, j'aime le risque.L'ouest va être la première équipe à prendre du poids à Koh-Lanta. C'est n'importe quoi ce gâteau.Ils ont vraiment choisi les crozets là ? Bon après le dessert à l'air très très bon par contre.Allez c'est bon je l'aime trop BK. Il fait un remix sur du Magic System pour se foutre de la gueule de Hadja. Comment ne pas l'aimer ?!Portrait long de Bertrand-Kamal. Si ce n'était pas lui je dirais que ça sent l'élimination. Mais là c'est non.Bertrand-Kamal < 3Vous pensez qu'elle a bien aimé son Koh-Lanta Alexandra ?Pourquoi les Verts ne laissent pas directement leurs sacs sur l'île de l'exil ? Ça sera plus simple hein.Je ne pensais pas que regarder Koh-Lanta allait me donner faim.Allez on est reparti.On est d'accord qu'il ne zozotait pas avant Franck Provost, si ? Ou alors c'est qu'il n'avait jamais dit "huile de jojoba" avant.On va profiter de la publicité pour souffler un peu. Car sinon je vais finir le live comme Hadja.Bien sûr qu'il fallait prendre le plat de l'ouest. Décidément tactiquement ils sont forts les Bleus. C'est Jürgen Klopp leur coach.L'avantage de la défaite des verts c'est qu'ils connaissent très bien l'île de l'exil.L'ouest termine second, le nord troisième. Et c'est l'est qui s'incline.C'est Antoine Kombouaré le coach de l'est ? C'est n'importe quoi tactiquement.Quel coup de force de Mathieu. Bon en même temps il est moniteur de plongée.Oh le fail de Hadja.Ahah Fabrice il voulait l'amener en Australie sa pierre. Quelle malade.Oh que c'est bien joué techniquement chez les bleus.Bon on part sur un vrai classique avec cette épreuve de la pierre dans l'eau. Et on ne va pas se mentir on l'adore cette épreuve.Ça va ils sont pas trop dans les clichés avec les plats des régions. Par contre même si j'aurais été TeamNord j'aurais voulu manger le repas de l'ouest direct.Ils étaient trop chers les billets d'avion pour allez là-bas l'été ou quoi ? C'est quoi ce temps depuis le début ?!Je rêve de rencontrer la personne qui écrit le message des épreuves. On comprend rien à chaque fois.Allez #TeamEst c'est confirmé. Trop de gens attachants dans cette équipe.Ahah superbe François qui retrouve son maillot de bain. Alors qu'on sait tous que c'est la production qui lui en a mis un autre dans l'eau.Bon après François ça l'aurait pas dérangé de finir la saison en slip.@zz29 De Nikita qui ? Je vois pas de qui tu parles.(Non je déconne c'est vrai qu'elle a des petits airs)Sam devant sa télé doit rigoler devant Fabrice qui galère à faire le feu.On est tous d'accord que Adrien est insupportable ?@RonnieGerrard C'est vraie qu'elle est sympathique Alexandra. Même si sa voix cassée n'égalera jamais celle de l'immense Anna Mouglalis."Et à la fin il n'en restera qu'un" Quelle maîtrise de cette phrase chez Denis.Qu'est-ce que je déteste cette présentation où on se fait spoiler toute la saison.Allez hop 21h11 et l'épisode démarre. Oui, je connais mieux la télé que vous.Si vous aimez bien avoir un double écran comme moi je vais vous demander de pousser Coretin Moutet à l'US Open. Mon compte en banque vous remerciera.Quelle folie à quel point Mickaël Lumière ressemble à Grégory Lemarchal quand même.J'ai le regret de vous annoncer le décès de l'immense Annie Cordy. Je veux une minute de silence.Elle a changé Catherine Laborde.@kololeijkolodgelkololwiezac?etmerde Tu as bien raison. C'est la première chose que j'ai dit la semaine dernière : c'est un scandale par rapport aux DOM TOM. Après avoir dit "L'avantage de faire ça c'est qu'il n'y a pas de Belge pour une fois."À votre avis à quelle heure démarre l'épisode ? J'annonce un 21h11.Et au niveau des équipes vous supportez l'équipe de votre région ? Même si c'est difficile car ils estiment que la Normandie et le Pays Basque est la même région. Team Est chez moi.Bon avant que le nouvel épisode commence. C'est qui votre préféré(e) après le premier épisode vous ? J'avoue que chez moi c'est le sympathique Bertrand-Kamal. Ou alors le non moins sympathique Laurent et son chapeau d'Indiana Jones pour donner un cours d'histoire.Laurent Mariotte m'a donné envie de bouffer un onglet de boeuf avec sa recette dans Petits Plats en Equilibre. Au lieu de ça je vais manger un plat de pâtes. Avec du ketchup. Fin gourmet.Salut les meilleur(e)s vous allez bien ? J'imagine que oui car Koh-Lanta est définitivement de retour. Et après un premier épisode qui a surtout permis de faire les présentations et écouter quelques clichés sur les régions de France, la bataille peut enfin commencer. Ça va être grand.