En direct : Koh-Lanta les quatre terres, épisode 13

Il y a eu Batman VS Le Pingouin, Georges Marchais VS Elkabbach, les Marseillais VS Le reste du monde et, désormais, Brice VS Koh-Lanta. Cerné par l'alliance formé par Lola, est-ce que le petit animateur tout décharné de la Creuse va réussir à se sortir de son trou en gagnant l'immunité ? Mettez votre casque et montez les décibels, ça se passe ce soir !

NON PAS LE DUO INFERNAL

JULES.

Par Fabulous Denmat

Olala les règles compliquées de l'immunité... Lors de la dernière épreuve de ce genre, c'était Marc qui s'était imposé en 2015. Autant vous dire que c'était d'un tout autre niveau.Et risquer de se faire avoir comme Alix ? Nononon. Il faut viser juste une des deux et bluffer l'autre.Tu oublies la meilleure : Jessica. La seule qui n'ait jamais râlé, d'ailleurs.Sachez qu'il y a toujours moins de trous dans le pull de Loïc que dans la défense de Monaco.Non mais c'est trop, sérieux. Elles ont à bouffer, elles se douchent, elles ont les lettres et elles dorment dans un lit ? Normalement c'est un par un.C'est comme si tu gagnais ton tennis-ballon, la Ligue 1, la C1 et le Mondial en même temps. Dégagez.Sur le site tu veux dire ?Je vais vous faire une confidence. Il y a quelques jours, j'ai parlé à Moundir.Il m'a dit : «» Tout est dit.Bien joué pour la passe dé,Lola et Angélique en arrivant à l'hôtel :Je vous parie ce que vous voulez qu'ils vont trouver du manioc tout frais planté par la prod'.Très très bonne analyse de Dorian.Lola is the new Cindy.Elles sont à l'hôtel, Loïc.« "21h30 : Sur ma vie si Lola remporte encore ce confort je me mets moi-même une flèche dans la tempe droite."J'ai planté la gauche, du coup.Salto est aux plateformes de streaming ce qu'Angélique est à Koh-Lanta : une fraude.Remember. Mojo Jojo, putain.Franchement voir Belle et Bulle se partager les récompenses ça me rend dingo. Mais vu le bazar que ça va mettre sur le camp, Alexandra, Loïc et Dorian vont peut-être piger qu'ils n'iront jamais au bout si ils ne pètent pas le duo.Si Lola est forte elle laisse sa place.Mais évidemment qu'elle ne va pas le faire, bah voilà.MAIS OUI MA ALEX !!Vas-y elles rendent folles à s'allier, les deux.Angélique quand elle tire ses flèches :HAHAHAHA MAIS J'AI ENVIE DE CREVER.TU-EZ MOI.Hahahaha. Et toi tu as donc le même prénom que son neveu, donc.MAIS CREVEZ-MOI LES YEUX !!!Angélique c'est cette meuf silencieuse à Among Us alors que tout le monde s'accuse et qu'elle vient de fumer trois personnes en un round.Vous avez remarqué ? Alexandra quand elle tire sa flèche elle fait ce petit mouvement du corps comme quand t'as mis beaucoup d'effet dans ton coup-franc.Eeeeeeet elle rend la pareille à Lola en cassant une flèche de Dorian.OH LA SURPRISE, LOLA QUI N'ÉLIMINE PAS ALEXANDRA !!C'est Brice qui en fait les frais !! Le mec a rien demandé, haha.Alexandra elle va se prendre carton rouge comme Zidane en 2006.Quel frère Loïc en vrai. «Et elle élimine Loïc de la course, c'est pas hyper sympa. Attention, ça peut lui retomber dans les pattes, ça.C'est quand même très bien tiré globalement, on sent qu'elle ne va pas aller au bout. Le théorème de Sam. Elle casse au passage la flèche de Loïc, qui a la même réaction que si elle lui avait fait un gâteau.Oh l'épisode ouin-ouin ! Les courriers des proches comme récompense pour les gagnants, où l'on apprend au passage que le neveu de Lola s'appelle Marius.Rien à ajouter.Sur ma vie si Lola remporte encore ce confort je me mets moi-même une flèche dans la tempe.Elle a passé plus de temps dans des hôtels trois étoiles que dans sa cabane, ça dégage.Quand Lola et Angélique découvrent le niveau de tir d'Alexandra :Lola et Angélique méritent juste de se retrouver sur le même poignard à l'orientation. Donnez-nous du sang, bon sang.Heureux que le pull Celio de Brice ait passé plus de jours sur l'île que Ava.Regardez comme le tissu se tient bien, un peu.Mais oui mon PP !! Extraordinaire doc. J'avais vu étant gamin, c'est fou d'avoir produit ça à la TV française en vrai. Avec la terrifiante Tania Young.Parce que c'est sûr que ça aurait moins bien marché avec Sébastien Folin.Juste derrière Sigurdsson au FC Nantes.J'ai eu une vision cette nuit : Alexandra va gagner ce Koh-Lanta.Faut pas que j'ouvre la porte sinonva foncer dedans.Enfin foncer dedans... Enfin vous voyez quoi. Calmez-vous.Et pas que le plus beau palmarès.Top 3 des meilleurs prénoms, au pif :3) Manfred2) Firmin1)Et franchement je suis objectif.On ne va pas se mentir : j'y crois pas une seconde pour Brice. Je veux bien faire mon Thierry Adam et dire qu'il faut absolument rester avec nous parce que l'échappée compte quand même 45sec d'avance à 10km de l'arrivée dans le Tourmalet, mais en vrai...Il va falloir qu'il soit TRÈS TRÈS FORT. À moins que les flèches ne rompent des amitiés.Écoute, il semblerait que l'épreuve de la dégustation fasse partie des victimes de cette année. La prod' renouvelle vachement les jeux depuis 4 ans pour ne pas que les aventuriers s'habituent.Après, leur motivation à bouffer passait quand même par le fait qu'ils étaient affamés. Or là Lola elle peut signer un Guide du Routard.Je répète pour les nouveaux arrivants : tir à l'arc ce soir. Ça, ce sera pour le confort. On aura ensuite droit au classique parcours sur l'eau pour l'immunité, sachant que si Brice paume, il rentre chez sa maman.Équilibre, vitesse... Il peut gagner sur une épreuve pareille, en vrai. Mais s'il parvient à s'imposer ça va mettre un tel bouzin dans l'association formée par Lola... AAAARG, FAITES-LUI SAUTER SON COLLIER BORDEL.Jamais. À aucun moment.Ah non pardon c'est Canteloup ! Haha, il m'a eu le con !C'est bien fait quand même...Bonjour Jean Castex !Brice qui chouine après chaque défaite est également dans notre thème.Ce soir au programme : le tir à l'arc. Sachant qu'on attend toujours que Sam nous explique comment il avait pu être aussi précis l'an dernier avec ses flèches en allumettes.Salut les Kinder Pinguis ! Et comment ça va ? Et il est content ? Il est mignon avec des grosses joues là, et oui, et ouioui avec sa petite tête ! Et gneugneugneu il avale sa purée. Mais oui. Moh il est trop chou et...oh tu baves ? Bon, il bave.