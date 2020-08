Revivez Koh-Lanta, les quatre terres

Parce que toutes les bonnes choses viennent par trois, la Ligue 1, Koh-Lanta et Cyril Lignac font leur grand retour cette semaine dans ta TV. Promis, on n'en couvrira que deux.

Allez, on enchaîne avec le Live de VTEP !

OUI LES PREMIÈRES LARMES !!!!

Okay, première épreuve d'immunité.

ET IL EST OÙ LE KIT KAT

Kikou.

Non je déconne.En revanche, c'est pas impossible que je fasse un live sur le biopic sur Grégory Lemarchal. Ils ont même pris une actrice pour refaire Lucie, incroyable. Allez, salut les petits fous, les notes sont déjà en ligne !!Et voilà pour l'épisode du soir, petite remise en jambes pour cette nouvelle saison où il va y avoir beauuuucoup de personnages, donc à coup sûr beaucoup de belles histoires.Nos anonymes ont du talent.Marie-France ou Angélique, vous avez fait votre choix ?J'ai l'impression de faire tout un pataquès pour savoir quel remplaçant de Guingamp va partir au mercato.Le temps que les Orange réussissent à faire une cabane. On est là jusqu'à mardi s'il faut.Si cette saison doit avoir un but, c'est simplement de détruire les liens régionaux fictifs qui les lient tous, là.Je veux qu'ils se balancent des fricadelles à la gueule, bordel.ILS SONT EN TRAIN DE CHANTER LES CORONS MAIS MON DIEU.Haha mais quel enfeeeeeer.Non, ça c'est pour les jaunes.Superbe adage né au pic de gloire de Secret Story.Marie-France elle a un blaze trop long pour être prononcé plus d'un épisode.Aubin : «Au-delà d'être un viandard absolu, il a l'air d'être un très sympathique personnage. À suivre, le jeunot.Mais l'Ouest ils font pas de cabane, jamais ?C'est quoi ce délire ? Ça fait trois jours qu'ils sont là, il ont pas tenté de faire un feu, rien ? Les frérots, va falloir vous mettre dedans...C'est marrant, on se croirait dans les vestiaires de Dijon.On l'A-DORE.Allez prends ça Florian Gazan.Leur cabane n'est pas étanche ou bien ce sont eux les tanches ?Et beh, j'allais me foutre de la gueule de Samuel mais le type a une vraie carrière avec des militaires blessés au combat, full respect.Médite, mon gars. T'es un champion.Adrien le simili-Ahmad ça va être un délice.Marie-France et Angélique qui commencent à se mettre sur la gueule, c'est E-XAC-TE-MENT pour ça qu'on est là.La canne à sucre > les cannes en sucreElle est là, quelque part.SUPERBE LOLA. Attention la dernière fille qu'on a pris à la légère c'était Cindy l'an passé et elle a terminé sur les poteaux.Ouuuuh, Adrien qui se la joue tacticien en s'alliant avec des gens «» ...Hajda elle donne ses cheveux en plastique, je meurs.Une preuve que plus que Mickaël Tacalfred aurait été d'une aide précieuse à sa belle époque.Par contre VRAIE VRAIE île pour l'Est, petite mangrove et tout...De là à dire que c'est comme les Vosges faut pas déconner, mais c'est mieux que Metz, ça c'est sûr.Avec un peu de chance Alexandra aura terminé de muer avant la fin de l'émission.Ça doit rappeler le boulot à Laurent.Hahaha l'enfoiré.Pardonnez ma distraction : il semblerait que je sois passé à côté de Laurent qui siffle pour faire sortir un bulot de sa coquille.Je ne sais pas comment chuter là-dessus.Oh le spectre de l'élimination de Lola qui flotte au-dessus du crâne de...Allez, le Nord ça part au conseil.Immense respect pour Fétide et La Chose, meilleurs personnages secondaires de l'histoire du cinéma, juste devant Sammy dans Scooby-Doo.Alexandra elle a passé sa nuit à jouer la petit-fille de L'Exorciste en restant silencieuse pour terminer l'épreuve d'immunité en hurlant, tout est logique.Je vous propose de participer à une expérience sociale en remplaçant Loïc par Pep Guardiola et la malle par Lionel Messi.ON PART POUR LES DERNIERS RELAYEURS !Ils vont devoir choper une masse planquée dans une malle, et c'est ce bon vieux Loïc qui est en tête à l'Est.Y'a pas quelqu'un qui vient de Deauville dans le tas ? Pour aligner des planches ça serait quand même bien indiqué.LE NORD EST EN TÊTE !Lola continue la route, l'Est est pas loin, l'Ouest sur ses talons. Le Sud est à la ramasse.En même temps la dernière Carole connue c'était celle-là :Laurent ça fait 35 ans qu'il s'imagine tomber dans le tombeau de Toutânkhamon, il va tous les défoncer.Betrand-Kamel immense machine de guerre. Aubin... C'est un machin de guerre.L'équipe perdante ira passer la nuit sur l'île des tocards histoire de bien leur mettre les mords.ATTENDEZ ATTENDEZ.Il y a vraiment une fille qui, à la question «» , a répondu : «DITES-MOI QUE C'EST VRAI.Mathieu l'ultra-trailer fait donc le premier feu de cette édition, et peut ajouter ça à son CV, juste à côté de la ligne « professeur de plongée » . ET quoi encore ? Il sait cuisiner les linguines ? Il parle soudanais ? Pfff...Aaaaaah, enfin un peu d'aventure : les Bleus du Sud veulent faire du feu.Pas de Speedy Gonzalez cette année, on avance à pas de velours.Je profite de la pub : ça donne quoi Lyon-Dijon ? Ça joue un peu ou même les Verts auraient leur chance ?Ah, il me semble que le dernier cheveu de Maxime Brigand est tombé sur la langue de Franck Provost.Bien trop leader pour ça.Wonder Woman quand elle ouvre la bouche :Il y a que des sportifs cette année ou quoi ? Hadja est donc handballeuse, et on a un formidable caractère de cochon devant les yeux, je vous le dis.Alexandra elle a chopé une voix mi Mickey Mouse-mi Père Fouras, c'est superbe. Bernard Tapie avait la même il y a quelques temps.MDRRR MAIS C'EST QUOI ÇA ?L'île de l'Est on dirait qu'elle va être recouverte par la marée pendant la nuit.Marie-France s'est « beaucoup privé » pour s'occuper de son gamin, du coup maintenant elle s'offre du far à paupières à paillettes.L'argent n'a pas que du bon.Allez, on passe chez les nordistes !J'ai vraiment très très hâte de les voir se déchirer et envoyer chier leur « sympathie » légendaire.Ah ouais...Dorian a donc été champion de France de 300m steeple, ce qui explique mieux ses performances de tarés. Je crois vraiment ne pas être capable de citer un sport plus difficile. Le gars fait des sprints de 3km, c'est pas trouver de l'eau qui va lui couper la gigue.Estelle qui était donc équipière de Jeannie Longo pendant des années, ce qui explique mieux pourquoi elle est obsédée par le fait de remplir les bidons.Très beau montage de la prod' qui nous montre déjà une Estelle rabat-joie et François qui lui crache dans le dos.Ça c'est des années d'expérience sur W9 les gars.» > «Denis, dans sa grande bonté, accorde 300g de riz à chacune des tribus. Sauf une puisque comme dit la chanson : «Voilà voilà.» , qu'ils disent.Va pour le fusil harpon du coup. Les Bleus du Sud récupèrent le kit de terre avec des planches, une scie et un piège pour croquer des petites bêtes sauvages. Genre des campagnols, et tout.Faut bien comprendre que Brice il est animateur radio dans la Creuse, il parle à 12 personnes par jour il a un mental de psychopathe.Wouah, la démonstration...Dorian et Brice c'est des grands maboules, faut arrêter ça.Oula, les Bleus décident de lâcher les trois filles pour privilégier la vitesse à l'endurance, c'est couillu !3v3, désormais.Rien a ajouter si ce n'est que c'est un beau pseudo.Les larmes putain.Kit de terre, kit de mer...J'ai une sauce Brazil à ma droite.Je pense qu'il va nous suffire de deux épisodes pour savoir si Brice est un vrai bon gars ou un Pholien bis.Attendez, l'Ouest vient de rattraper l'Est à deux, là ?Gros leader, Brice.Par contre les Verts ils sont complètement cramés, on dirait Leipzig à la fin du match contre Paris.Bertrand-Kamal il a encore rien dit mais il est déjà au-dessus de tout le monde.Tu sens qu'il aurait clairement pu égorger cette chèvre avec Mohamed.Belle métaphore de la course à la Ligue des Champions.OH ON PART DE SUITE SUR UNE ÉPREUVE !Et l'équipe perdante partira sur l'île de l'exil, équivalent fidjien du Lokomotiv Moscou.Alors qu'on sait tous très bien que ça aussi, Freddy avait réussi à le faire avant tout le monde. À tous les coups ça a été coupé par la prod'.» Et une diatribe sur la chasse et le saucisson...Entrée FRACASSANTE de Sébastien dans le classement des freaks, qui se présente comme le «» Incroyable potentiel.Tu sens quand même que c'est plus facile de trouver des profils atypiques dans le Nord et le Sud que dans l'Est et l'Ouest.La carte des régions sur les côtés, on dirait la heat map des latéraux de City.OH LA SURPRISE !Lola qui est serveuse dans une barque à frites. Il y a trop d'infos, j'arrive pas à suivre. La barbe de son père m'a complètement perturbé.Loïc qui fait du ski nautique sur de l'herbe... Ça va très vite pour tout assimiler.Incroyable portrait de Laurent, qui se prend pour Indiana Jones dans sa classe de 5. Superbe.Avec sa dent de requin en collier, là.Bon, premier petit point :L'année prochain on va avoir droit à six équipes, réparties en fonction de leur IMC.Lola qui réalise l'exploit de se rendre insupportable en deux phrases.Ah ouais : pas de saut du bateau, tribus déjà constituées...On bouscule les principes, là.Première intervention de Lola qui devrait plaire àElle ne parle pas, elle couine.Non mais ils sont combien ? On dirait l'effectif de Monaco.BERTRAND-KAMAL IL S'APPELLE.Oh le premier look de casseur de gueule qu'on vient d'apercevoir.Il y a quand même un côtéqui m'effraie en même temps qu'il me fascine. Comme Catherine Zeta-Jones.Alors que voir Joséphine manquer de se noyer à la descente du bateau pour arriver sur l'île, ça c'est oui.(Colmar, niquez-vous)(C'est évidemment totalement gratuit)Bon, puisqu'on en parle : que sait-on de cette saison ?Les aventuriers vont être divisés en quatre équipes, chacune représentant une région de France. Enfin, une région. Un point cardinal de la France, quoi : Nord, Sud, Est, Ouest. Et puis hophophop tous sur des îles différentes, on fait du feu, hourra, épreuve de confort, immunité, et ça casse des gueules entre accents avec une immense louche de chauvinisme par-dessus.Je vais pas vous mentir : il est hors de question que les gens de l'Est l'emportent.Ouais on met les pieds dans le plat, ouais.Si vous trouvez que vous avez peu de chance dans la vie, pensez à Louis Bodin qui s'est vu sortir de son studio de météo uniquement pour animer une émission qui s'est conclue sur un crash d'hélicoptère.On repart évidemment sur les même bases que la dernière fois, à savoir énormément de jeux de mots, beaucoup de dénigrement et encore davantage de métaphores foireuses.Et cette première question existentielle : si la France est censée être divisée en quatre, il y aura-t-il un habitant de Clermont-Ferrand sur l'île ? Ou ils ont préféré esquiver le casse-tête ?Et les minables attaquesde Julien Duez sur l'autre live...Petit, tout petit. Comme l'homme.Au-delà du bonheur de retrouver Denis Brogniart, phare de nos nuits confinées, la bonne nouvelle du soir réside surtout dans le fait qu'on va désormais pouvoir déguster Nos Chers Voisins et non plus Nicolas Canteloup.Comment ça va les petits fous ? Ici la rédaction est divisée en deux : les tocards regardent Lyon-Dijon, ceux qui aiment la vie sont sur la Une.On va avoir plein de choses à dire sur cette nouvelle saison de Koh-Lanta, qui arrive il faut le dire très rapidement après la dernière. J'ai l'impression qu'Inès était dans ma télé hier soir.