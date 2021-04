En direct : Koh-Lanta, les armes secrètes

Reims-Marseille ? 2-1 pour l'OM qui voit Florian Thauvin répondre à l'ouverture du score de Boulaye Dia avant que Milik offre la victoire dans les arrêts de jeu. Maintenant que vous savez ce qu'il va se passer en Ligue 1, vous pouvez vous installer devant LE match de la soirée : celui qui oppose tous les candidats de Koh-Lanta. Et ça va tacler sévère.

Par Steven Oliveira

Ah bah ça sera après la publicité. Je vais en profiter pour terminer mon japonais.Ce serait quoi votre stratégie à vous ? Moi je ferais comme Sam et j'éliminerais le plus éloigné. C'est le seul moyen d'éviter au maximum les embrouilles. Bon en vérité je n'aurais pas gagné la moindre salve donc j'aurais été tranquille de ce côté-là ahah.Et c'est parti pour la chialade collective puisque Denis a annoncé que le confort était une sortie en catamaran et un coup de téléphone à la famille. Et bien sûr Denis prononce le nom de chaque proche. Qu'il est fort dans cet exercice.@DjBacon Je me suis trompé sur les buteurs. Intolérable.Je ne veux pas m'avancer mais je pense que c'est l'épreuve du tir à l'arc.@Greenbashing "Moi je suis venu pour les 100 000 ?", "Tony vient là".Queen Shanice.@DjBacon Effectivement c'est possible qu'elle ait fait exprès. Mais j'ai envie de croire que non. Ça me fait plus rire.Lucie elle va toutes les prendre dans une cage, elles vont toutes moins rigoler.Ce serait dommage que la flèche de Vincent qui est passée au-dessus de la cible atterrisse sur Laure.Et derrière Mathieu qui rate sa première flèche et abandonne après avoir eu envie de casser l'arc.Ahah la barre de rire. Myriam qui critique la position des autres et qui envoie sa flèche sous la cible.Comme annoncé par votre serviteur c'est ce soir l'épreuve des flèches. Et donc les embrouilles qui vont avec.Fred il était heureux en vrai de voir Hervé arriver. Il évite ainsi de passer trois jours en tête à tête avec Laure.Je connais beaucoup trop bien Koh-Lanta pour savoir qu'ils nous montrent l'utilité de Jonathan et SCH pour qu'on pense qu'ils vont rester. Alors qu'ils vont dégager l'un après l'autre aux deux prochains conseils. Malheureusement.SCH qui fait son Aurélien en comptant les poissons qu'il pêche. Sauf que lui c'est mignon quand il le fait.Sauf que tu n'as pas ta perceuse sur Koh-Lanta.Ouh Jonathan qui perd des points avec la diffusion de son portrait. Où l'on apprend qu'il ne pense et ne vit que "escalade". D'accord.Ouh Jonathan qui gagne des points dans son duel face à SCH pour savoir qui sera éliminé en premier.On oublie pas.La voix de Hervé va me manquer ce soir quand même.Et si la prochaine fois on coupait tous internet le vendredi soir et on se faisait un live de Koh-Lanta dans les conditions du direct le samedi midi tranquille ? Comme ça on pourrait passer la présentation qui dure 50 ans et les pubs. Bon après le live va durer 20 minutes du coup.En tout cas Thomas participera à l'épreuve des flèches. Même si je pense que c'est pour ce soir.Mais c'était vraiment un best of de Canteloup ? Donc ce qu'on a vu là était le plus drôle de la saison ? Vraiment ?@Bernardo64 Pas touche à SCH ! Même si j'ai bien peur qu'il perde à l'épreuve éliminatoire...Bon sinon il y a l'immense Ronnie O'Sullivan qui est en train de claquer une remontada au second tour des championnats du monde de snooker.@Guivache J'annonce de mon côté une Laetitia qui perd l'épreuve éliminatoire et un Jonathan qui part. Même si je souhaite que ce soit Maxine et Laure qui dégagent.@RonnieGerrard Il y a bien Rihanna. Mais aussi Cara Delevingne, Mathieu Kassovitz et Alain Chabat. Kamoulox.Dans le jeu "Lol Qui Rit Sort" je pourrais rester 15 ans avec Nicoas Canteloup que je ne sortirais jamais de la pièce.Et bah on va déménager tranquillement du côté de Biarritz hein.Boa noite @MMike7 ! Tu as l'honneur d'avoir écrit le premier des 1500 commentaires du jour.Quelqu'un l'a vu Valerian ? Ça m'a l'air bien nul en tout cas.Pourquoi j'ai commencé ce live aussi tôt alors que ça va encore commencer à 21h20 cette histoire.17 millions à gagner ? J'ai bien fait de ne pas jouer. Qu'est-ce que l'on fait avec 17 millions en 2021 ?Salut les fous vous allez bien ? J'imagine que oui car nous sommes vendredi. Le meilleur jour de la semaine car c'est celui de Koh-Lanta. Et on va de nouveau se régaler tous ensemble ce soir.