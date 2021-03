En direct : Koh-Lanta, les armes secrètes

Plus court que la trêve estivale en football, celle entre deux saisons de Koh-Lanta. Alors que nous avons encore tous en tête la victoire de Wonder Woman Alexandra, voilà que KL est déjà de retour. Et ne nous mentons pas, nous en sommes très heureux. D'autant plus que cette saison intitulé "Les armes secrètes" s'annonce totalement folle. Bien plus qu'un 1-1 entre Reims et Lyon avec des buts de Dia et de Aouar.

Rafraîchir 133

Par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Profitons de cette publicité pour revoir ce sketch de François Damiens."Moi je ne suis pas bricoleur à la base"Bah pourquoi tu laisses pas faire la cabane à ceux qui le sont ?Par contre s'il a fait cette phrase en imitant François Damiens et le sketch du tatoueur il remonte dans mon estime.La cote de Sylviane qui est la première à dégager au conseil des jaunes est de 1,02.Je rêve d'un crossover Koh-Lanta-Top Chef pour voir Adrien le GOAT cuisiner le pandanus au flambadou.Je confirme, je suis finalement Team Rouge.@Marius_Lacatus Surtout que la saison dernière nous a montré que les filles étaient plus fortes que les mecs. Enfin surtout Wonder Woman.Ils vont prendre 10 kilos les rouges avec Candice dans leur équipe.@Burnix Sauf que lui a l'air de savoir nager.Oh le relou Aurélien...@justicix Ahah vrai sosie c'est vrai.Je retire ce que j'ai dit pour les jaunes. En fait le duo Aurélien-Mathieu m'est trop insupportable. On va juste pousser Flavio et Thomas discrètement.Même si Mathieu fait partie de cette équipe, je suis Team Jaune. Pour Flavio et le camionneur.Personne ne veut prendre Élodie. Logique, ils veulent garder leurs tympans.Mettez du respect sur SCH."J'ai 47 ans TTC" Normalement c'est un vote direct pour cette phrase.Superbe personne ne connaît les prénoms.Je pense que Maxine va mettre la misère à tout le monde sur les jeux d'équilibre.@MMike7 C'est oui ce sosie. J'y ai pensé direct aussi. L'immense Michelle Rodriguez.OK pardon Gabin a l'air très très énervé.Pas convaincu des choix des rouges.Les jaunes ils s'en foutent du feeling ils ont pris direct l'autre maboule qui a pris le feu à la main.J'aurais peut-être pris Marie aussi dans mon équipe. Ça a l'air d'être une sportive.Allez on est reparti !!!!Au passage, la semaine américaine chez Picard c'est un immense oui.L'idée des armes secrètes c'est superbe par contre. Ça va foutre un beau bordel.Quelle équipe devra se coltiner Mathieu ? Réponse après la pub. Je vais manger mon petit dessert et on se retrouve dans quelques minutes.AH LA PREMIÈRE ARME SECRÈTE DE LA SAISON !!!Chacun des 4 a reçu une partie de talisman. Si l'un l'utilise au conseil il est intouchable et l'autre moitié est caduque. Si les deux jouent ensemble leur talisman ils ont chacun deux votes. Il faut avoir une thèse pour comprendre les règles cette saison visiblement.Sans surprises, les deux binômes qui ont gagné sont les capitaines des deux équipes. Candice et Hervé chez les rouges et Laetitia et Aurélien chez les jaunes.Ça aurait été beau que la marée monte et que les sacs ne soient plus sur un banc de sable.C'est Koh-Lanta ou les Anges de la Télé-Réalité le casting là ?La Corse a déjà plus parlé cette saison avec Mathieu que toute la saison dernière avec Ava.Frédéric est donc le doyen de ce Koh-Lanta. Et le mec est taillé. C'est dire le niveau physique de la saison.Aurélien il négocie aussi bien que Christian Clavier dans les Bronzés.Est-ce qu'il existe pire que les gens qui disent "Soit on me déteste, soit on m'adore" ?Et bah bravo TF1 qui montre aux jeunes Candice qui fait du hors-piste alors que c'est interdit.Mathieu qui veut concurrencer Brice pour les coup de colère nuls après une défaite.Ça passe pour Thomas et Myriam. C'est mérité vu que l'autre a pris le feu à la main.Et ça passe pour SCH.Ouh qu'elle a l'air relou Élodie.Et SCH qui vient faire la promo de son futur album sur Koh-Lanta.ET BOUM CANDICE QUI ME FAIT TAIRE ET REMPORTE L'ÉPREUVE AVEC SON BINÔME HERVÉ QUI A REGARDÉ FAIRE !!!Ça passe aussi pour Aurélien et Laetitia.@Tom Pouce Ahah quelle émission extraordinaire avec ce final où je n'ai jamais rien compris. Grand respect pour Benjamin Morgaine et Vincent Desagnat à la présentation.Ah donc Candice est instructrice de survie. Et elle n'est pas foutue de faire le feu ?Ah ouais donc cette année faire le feu c'est une épreuve. Genre tout le monde sait le faire quoi.Ahah superbe Aurélien qui se fait chier à arriver premier et qui attend depuis 15 minutes de découvrir sa partenaire.Aurélien qui impressionne dès la première épreuve. Mais on rappelle que c'était aussi le cas de Dorian et Brice la saison dernière...Pourquoi ils gardent leurs sacs ?Ah ça y est.ET BOUM ON COMMENCE DIRECT AVEC UNE ÉPREUVE !!!!Comme d'habitude on ne comprend rien aux règles. J'ai juste retenu que c'était par équipes de deux mixtes et qu'il fallait faire du feu. Et que les deux derniers binômes auront un vote contre eux.@Mbenji Ahahah meilleure vanne de la soirée pour le moment.C'est vrai qu'ils ont l'air très sportifs et sportives cette année. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille.Je ferme les yeux pendant la présentation. Pas envie de me faire spoiler les équipes. Oui, j'ai 5 ans.Le « quitte ou double » , qui permet à un candidat éliminé au conseil de provoquer un autre candidat en duel pour tenter de sauver sa place c'est superbe aussi.Ah visiblement les armes secrètes sont cachées comme un collier d'immunité.Qu'est-ce qu'ils vont se régaler là-bas quand ils seront éliminés. Ça a l'air si beau.Allez c'est parti pour 12 minutes de présentation.Vous préférez De Niro dans Taxi Driver, les Affranchis ou la pub Kia ?Vont-ils battre le record de la saison dernière et démarrer l'épisode après 21h18 ?Bon en tout cas vous avez l'air chaud pour ce soir et ça fait plaisir.@DjBacon Je m'en suis rendu compte après que ce n'était peut-être pas le meilleur mot à employer ahah.Jean-Pierre Bacri s'est retourné dans sa tombe. Ou il a changé de chaîne.Ah mais c'est vrai que c'est les Césars ce soir. Ils ont réussi à trouver des films à nommer ?Bon le seul problème du retour de Koh-Lanta c'est de se taper C'est Canteloup. Bon bah c'est toujours aussi nul qu'il y a 4 mois.Et dire que Louis Bodin pensait voir sa carrière à la télé décoller avec la présentation de Dropped.Pourquoi je ne vis pas en Corse moi ? C'est n'importe quoi ce temps au mois de mars.@DjBacon Ahah je prends aussi Depay pour MPG.Alors si j'ai bien compris, les "armes secrètes" sont des petites amulettes avec des pouvoirs particuliers. Dont un superbe « bracelet noir » qui permet de voler le collier d'immunité d'une personne au conseil. Par contre, je ne sais pas comment on gagne ces amulettes.Salut les fous vous allez bien ? J'imagine que oui car c'est LE RETOUR DE KOH-LANTA !!!!! Et bien entendu que nous allons vivre cette nouvelle saison ensemble. Et on va se régaler. D'autant plus que la production a encore trouvé une nouvelle parade pour surprendre avec les armes secrètes. Ça va être un beau bordel.