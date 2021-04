En direct : Koh-Lanta, les armes secrètes

Après la MAS-TER-CLASS de Vincent la semaine dernière et l'élimination de deux ex-jaunes qui se voyaient déjà sur les poteaux, les noix de coco sont totalement rebattues à Koh-Lanta. Coups de pression, trahisons, vengeances... Ce soir, la table paie l'addition. Et ça promet d'être foutrement plus bordélique qu'avec Muriel Robin.

Par Théo Denmat

Championne de MMA, elle ? Effectivement, zéro blabla.Les deux, là, Laeticia et Lucie, j'en peux plus.Fantomettes, putain.Maxine et Laure elles sont en train de se faire un petit chemin pépère dans l'aventure... Néanmoins, elles ouvrent tellement leur tronches que je ne crois pas une seconde à la présence du duo à l'orientation. Ça fait trop les malignes, elles vont finir par se faire dégager par Magali, z'allez voir.HEMDÉHÈRE LA GUEULE DE MATHIEU.Hahaha mais pourquoi il commence à parler anglais là ?Myriam elle joue bien le coup, elle prend Vincent tout en rondeur, socialement c'est malin. Elle se le remet dans la poche tranquillement, quand Thomas est du mauvais côté de la barrière.Myriam qui demande à ses deux mauvais élèves de se faire un bisou, c'est trop mignon.Les gars : on n'ouvre JAMAIS sa gueule à Koh-Lanta. Tu fanfaronnes, tu dégages. Puntos.Il parait que quand on répète trois fois son nom en tournant devant un miroir il apparait derrière avec une photo de Lola entre les dents.Un soir de PSG-City et sans Arnaud, c'était un peu dur pour Stéphane de faire le poids, ouais. Non, on va aller au bout de cette saison et basculer sur l'Amour est dans le Pré, je pense.Installez-vous, kiffez, pianotez.Hahahaha, salaud....Par ailleurs, vous voyez la petite photo tout là-haut ? Il y en a toute une série comme ça. Un shooting fou de Marius Trésor il y a quelques années à la Guadeloupe. J'ai envie de toutes les mettre.Bon les petits potes, ça va ou bien ? On discute, on discute, mais on a ungros épisode qui nous attend. Ça sent un immense règlement de compte entre ex-Jaunes et Vincent, qui fait du coup basculer la force du côté des Rouges.Une prédiction ? Oui : c'est terminé pour Thomas.Deux questions : je veux savoir pourquoiest bourré et ce qu'insinue Lucie dans ses lives.Bonsoir à toi, Łukasz Piszczek.Et comment qu'il va le Bacon ? On se met en place tranquillement, on allume TF1, on termine le Panier de Yoplait...