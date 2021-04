En direct : Koh-Lanta, les armes secrètes

Après le coup de trafalgar de vendredi dernier caractérisé par l'élimination surprise du melon d'Aurélien, cette saison de Koh-Lanta est définitivement lancée. Place cette semaine à la salade de fruits d'une réunification qui intervient très tôt dans la saison, histoire de faire chauffer la marmite des égos. Banzaï !

Le saviez-vous ? Les crocodiles courent vite mais ils ne se savent pas tourner. Si un jour vous êtes poursuivi, courez en zigzag.

Par Théo Denmat

AH MAIS AU FAIT OUI !Très bien vud'évoquer cette saison all-star qui se profile. On en pense quoi par ici ? Dans la rédac on est évidemment complètement refaits que le numéro 1 de nos classement all-time rechausse son t-shirt orange, en revanche le reste du casting garçon est à mes yeux pas dingo. Je veux dire, on dirait celui de 2014. Puis Claude, Téhé, Laurent, Freddy... ça va, on dirait que les mecs ont un abonnement à la salle de sport.En revanche, vrai plaisir sur celui des filles.On me glisse dans l'oreillette que c'est même deux fois par jour en comptant sa chronique du matin chez Europe. Perso, le seul type que j'ai connu pouvoir faire deux bons matchs dans la même journée c'est Amine Gouiri.Salut JULES.Vous l'avez compris, le matraquage médiatique de TF1 et de votre serviteur indique que ce soir, c'est RÉU-NI-FI-CA-TION. Autrement dit un épisode qui promet d'être bordélique, où les uns soufflent le chaud pendant que d'autres aspirent le froid. Ça sent le gros retournement de veste de nos amies féministes rouges, et d'ailleurs on a pu en voir un aperçu dans la bande-annonce.Qu'ouis-je ? @Ounedeur était là vendredi dernier ?Ouh bon dieu, j'ai loupé quelque chose.Et comment ils vont les animaux ? Bonne semaine ? On est content du weekend qui arrive ? Il fait beau ? On a bien mangé ? On regarde Canteloup ?Je t'en prie. J'avais envie de commencer avec un propos fort.