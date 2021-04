En direct : Koh-Lanta, les armes secrètes

Ils ont les mollets de Roberto Carlos, les biceps d'Akinfenwa et le cerveau de Clinton Njie : ce soir les Jaunes tenteront de survivre une nouvelle fois face à la meute de Rouges qui va tenter de les envoyer pour la deuxième semaine de suite au conseil. Spoiler : c'est pas gagné. Préparez les pagaies !

MAIS OUI MON FLAVIO QUI VA CHERCHER LA DERNIÈRE, LOIN, LOIN, LOIN LÀ-BAS !



LES JAUNES GAGNENT LE KIT DE PÊCHE ET LE FEU BORDEL ! Oh la victoire à six points...

Salut les mangeurs de pédoncules ! Dites, vous savez qui est la plus intelligente entre la blonde, la rousse et la brune ?



...



C'est la rousse parce que c’est UN DICTIONNAIRE MDR

Allez. Bon.

Par Théo P'tit Bézot

Faut pas qu'il soit trop confiant Fabrice, la dernière fois qu'on a entendu parler d'une petite nasse ça a donné cette horreur :Si les crabes ont des petits poils sur les pattes, alors Patrice Laffont...Non, non, non, rien.Anecdote qui n'intéresse personne : je doute toujours à savoir s'il y a un ou deux "m" à évidemment. Et à chaque fois, c'est France qui me répond.J'ai laissé passer ça tout à l'heure mais c'est ÉVIDEMMENT 100% le genre de blagues qui sont validées dans cet espace de liberté qu'est un Live KL du vendredi soir.C'est formidable, on pourrait laisser un Live blanc que vous arriveriez à l'animer tout seuls.Allez choper un yaourt, on se retrouve après la pub les idiots.Et surtout n'oubliez pas que quand tu remplaces Robin Williams par The Rock dans Jumanji, ben c'est plus Jumanji. C'est de la merde.Connaisseur.Elle décroche un collier qui pourrait bien lui sauver les miches au conseil !! Pouah, l'abnégation... Bien joué gamine !Candice elle a pas encore compris que tous les colliers de l'île ont été trouvés par Lola.Non mais Aurélien... Comment tu peux être pharmacien et traiter les autres aussi mal ?Aurélien sur l'île des Toa :(Je vous interdis de faire des vannes sur les poteaux et Saint-Étienne.)C'est quand même con de s'entraîner aux cochons pendus dans son salon quand t'es une chèvre en interaction sociale.» , dit-elle en plongeant ses uniques vêtements secs dans une mare d'eau.Thomas :Putain mais Aurélien il compte tirer des tirades de banalités de chacun de ses pas sur l'île ? On dirait Édouard Baer.Pas peur de dire que c'est un de mes rires les plus francs en deux ans de live KL. Champion.Attention Aurélien, il commence à se mettre tout le monde à dos avec ses petites leçons de commandant...Thomas autour du feu en pleine nuit il est complètement effrayant, on dirait Marlon Brando dans Apocalypse Now. Dans deux nuits il va essayer d'accrocher Vincent au bout d'un pic, vous allez voir.Pour te faire bosser tes phrases d'accroche.Eeeeet voilà, la traditionnelle enflamamde des trois coquillages par jour, histoire de bien arriver sans rien à la réunification.VOUS N'AVEZ RIEN COMPRIS.Aurélien il doit allumer le feu, porter des sacs de 100kg sous l'eau, dire à Myriam de se taire, expliquer les consignes de Denis à tout le monde avant les épreuves, laver les slips de Flavio et passer le balai sur la plage quand Vincent fait une crise.Sortez-le de là.Je retiens que Vincent n'a ni réussi à allumer le feu avec du bois, ni avec une allumette.Champion.C'est SURRÉALISTE.Ils viennent de filer les allumettes au seul gars qui allume ses clopes avec les bougies du château de ses parents.HAHA non mais attendez, ils sont obligés de faire un tuto allumette ??Mais c'est qui ces gars ????Hahahaha, Aurélien il est tellement à bout qu'il peut faire confiance à personne pour craquer une allumette, je décède. Les mecs tremblent comme jamais, on dirait Nkunku en finale de Coupe de France.Bordel, j'avais pas vu que Flavio était directeur d'un centre de loisirs...Putain, toutes ces soirées chamboule-tout qui paient enfin, c'est beau.À votre avis c'est quoi le pire, avoir Joey Starr et Stéphane Guillon comme profs ou juste avoir Myriam ?a habilement remarqué le ralenti à la Zack Snyder sur le dernier lancé de Flavio. Mais TF1 ils veulent pas nous donner laoù c'est Claude qui gagne sur les poteaux face à Naoil ?» Wow, Denis.Quel homme, Flavio. Il a porté ses immenses balls. Parce que si il se rate sur celle-là, il se met tout le monde à dos pour un potentiel conseil.J'ai pas vu pareille révélation depuis Camavinga.OH LES POTEAUX CARRÉS POUR FLAVIO !Il enchaîne quand même, ne reste plus qu'une ! Elle est à 14m, soit la portée des frappes de Vincent Koziello.6-5 pour les Jaunes, c'est serré comme le classement de Ligue 1.Est-ce que. vous vous rendez compte. De cette phrase. Elle pense parler à ses cinquièmes ou quoi ?Flavio nous fait d'ailleurs pour l'instant une démonstration de lanceur de haches du Age of Empire originel.Immense licence. Ça en intraveineuse.Attendez attendez...C'est Patrice Laffont qui doit être content.Ce serait faire injure aux immenses Marc et Bertrand. Marc ramenait tellement de poissons que les filles devaient lui demander d'arrêter de pêcher des raies, parce que c'était trop gras... C'était complètement absurde, ils en foutaient à la poubelle tous les soirs, j'ai jamais vu ça.Je vous avoue qu'on est à l'épisode 4 et que je n'ai aucune foutre idée de qui est ce type à la barbe drue qui s'est blessé aux ligaments.Pardon.Gros, gros, gros enjeu.Fais attention, tu parles du quotidien de 95% des employés de la FIFA.Quelle leçon que d'être prof de survie et d'être complètement à côté de la plaque du jeu dans lequel t'es censée exceller.C'est comme si Ronaldo perdait une finale de C1 sur un but de Messi de la tête, t'sais. IMPOSSIBLE.Candice :J'étais très très fan de Sid Meier's Civilization VI. Maisil a joué quand j'étais encore en couche culotte je crois, donc nous boirons la moindre de ses paroles.Lucie elle en a rien à foutre d'aller chercher le bigorneau avec un pic, elle explose la coquille en disant que ça croque sous la dent.Je peux avoir un avis pèle-mêle sur Aurélien ? Je le lis décrié alors que je l'adore, il a le regard perdu de Thiago Motta quand il passait la balle à Krychowiak.» - Richard Berry.PITIÉ faîtes-moi sortir Laeticia. Je suis prêt à revoir Guilavogui en équipe de France.Quelqu'un ici a joué àsur PC ? La musique de début me rappelles des parties autocratiques où j'écrasais Attila.Mea culpa : comme le rappelait justement note chère Myriam, ils viennent simplement d'enchaîner deux défaites de suite. Mais t'inquiètes, je suis Nostradamus.Bon, je vous ferai bien un petit point sur le programme du soir à Koh-Lanta, mais TF1 a peu laissé filtrer le contenu de l'épisode à venir. On sait juste que ça va bastonner sur l'île des Jaunes.Comme d'hab, quoi. Il y a plus de conflits au mètre carré qu'en Corse.ATTENDEZ À QUOTIDIEN ILS PEUVENT FAIRE DES VOLS ZÉRO-G ?? AH LES BÂTARDS.L'erreur n'est pas la TV, c'est la chaîne.Bon sang, je suis posé devant Quotidien - ça arrive rarement, calmez-vous -, ils ont le groupe La Femme en plateau... J'ai rarement vu deux guignols comme ça. On dirait Ménez et Nasri à l'Euro 2012.Et comment ils vont ? Belle journée ? Ça a profité du beau temps un peu ?