En direct : Koh-Lanta, les armes secrètes

Kikinan veut des crabes et du sable dans la bouche ? Dans le deuxième épisode de cette nouvelle saison de Koh-Lanta, préparez-vous au retour d'un des classiques de l'émission : l'épreuve des radeaux. Rien de cool, tout coule.

Rafraîchir 68

HOPHOPHOP ON REVIENT !

Vidéo

Salut les petits clous ! Ça farte ?



Dites, vous connaissez le point commun entre Claude François et Ayrton Senna ?

...

Les deux étaient BONS CONDUCTEURS ALLEZ ON EST PARTIS POUR LA SOIRÉE YES COME ON

Par Théo La Défonce

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Superbe reconversion pour Lady Boo.Lucie elle a déjà fait plus de sprints que Thomas.Attendez mais c'est quoi ça ? Il y avait pas assez de sportifs, du coup ils ont décidé de rajouter une championne de MMA ?Mais ils sont complètement malades.» il dit Arnaud.Je meurs.Et bah c'était pas gagné, hein.Les rouges ils ont encore moins d'espace que l'attaque de l'Atlético hier, peuchère.La dernière fois que j'ai vu des gens de la même équipe se marcher autant sur les pieds, c'était eux :Je ne sais pas si je dois dire que je suis désolé ou que tu viens de lui rendre un très bel hommage. Va pour croûte, elle gagne la compèt'.Et les jaunes sont en tête ! 2-0 pour les Toa, pendant que les Oro d'Arnaud se prennent dix secondes de pénalité.Bien, les deux équipes doivent aller récupérer des sacs pour les ramener à leur camp de base.J'avais quand même un crush pour l'époque où ils devaient juste traverser toute la baie à la rame. Ça leur prenait 2h, ils manquaient de chavirer trois fois au milieu des requin pendant que Denis mangeait des pipas, c'était génial.Vous voyez un mot plus angoissant dans la langue française que «» , vous ?À part « vaisselle » , je veux dire.Quand tu peux gagner un poisson au jeu de confort alors que t'as pas de feu :@chetilboubourseIls pensent être Francis, ils sont Stevie.Voir tous ces hommes torses nus quand il pleut me fait penser à l'immense Marc de 2015, le seul qui avait pigé qu'il valait mieux être en caleçon près du feu qu'emmitouflé dans son pull sous la tente quand il pleut. Parce que quand ça s'arrête, tu as des vêtements secs qui t'attendent.Le seul qui avait pris des crocs, aussi. Juste le boss.Il pleut, en plus.21h41 : «Thomas : «Hahahahaha.Quand tu es censé faire UN RADEAU et que le premier commentaire en le mettant à l'eau c'est : «» , c'est mal barré.Hervé qui saute dans sa piscine avec son sac rempli de poids, on dirait West Brom qui recrute Allardyce pour se maintenir en Premier League.Aaaaaah, on a le droit au portrait d'Hervé, un mec de plus qui devrait être à la ramasse dans les épreuves physiques, le bonhomme est un boulanger, habitué du canapé...Non je déconne. Il fait du vélo la nuit.Immense potentiel LOL chez Aurélie. La langue a l'air bien pendue.Pas mieux.AH ça bipe les insultes maintenant ?Pour info c'était le mot «» .J'ai du mal à voir tous ces t-shirts immaculés et ces casquettes encore noires. Ça manque d'un Loïc qui fait des trous à chaque jour qui passe.Donnez-nous des shorts en lambeaux, putain.Je profite que vous soyez là pour vous signalez qu'un bro parmi vous, lecteur de So Foot, a monté un genre de MPG de Koh-Lanta, gratos.On gagne rien à vous le montrer, à part un peu de fun. Ça se passe par ici , ça vaut le coup d'oeil, j'ai déjà envie d'acheter Arnaud.ATTENDEZ ILS ONT DÉJÀ UNE PIROGUE ?Ben allez-y, donnez-leur des hamacs et un briquet, vous emmerdez pas.Pendant que les filles Rouges dégotent du coeur de palmier, les Jaunes, toujours sans feu, déballent le petit papier qui annonce qu'il va leur falloir construire un radeau.C'est bonne ambiance, dis donc.On a de belles îles cette année, non ?C'est vert, c'est grand... On dirait Ricky van Wolfswinkel.Pour rappel, cet espace commentaire est champs où toutes les blagues sont acceptées tant qu'on les fait avec respect.Mais si la question est de savoir si, comme l'an dernier, je reprendrai en majorité celles sur les nains, la réponse est oui.Ils sont où déjà cette année ?Seine-saint-denis ? Je reconnais pas les paysages.Je sais que je vais regretter cette question mais il est là @Ounedeur ?Je ne sais pas encore quelle réponse j'ai envie d'entendre.ET C'EST PARTOCHE ! Bienvenue au bout du monde !Des cauchemars.Pour rappel, Taïg Khris c'est ça :OH ALERTE !Taïg Khris, ancien participant émérite de Koh-Lanta, est sur BFM Business pour parler d', son «» "Sachez qu'il est à l'écoute de tous les «» des utilisateurs.Sur TMC il y a Vianney qui cuisine des poires.ATTENDEZ IL IMITE JEAN-PIERRE BACRI ??Mais respecte, wesh. On touche pas à mon JP.Vous savez quoi ? J'ai pris une grande résolution pour cette année. On va quitter TF1 et aller voir ce qu'il se passe sur les autres chaînes pendant que Canteloup révolutionne l'humour.