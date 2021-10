En direct : Koh-Lanta, la légende

Pas de Ligue des champions, pas de Ligue 1, vous n'avez donc pas la moindre excuse pour rater Koh-Lanta ce soir. Et ne me parlez pas de la FA Cup, de la Pokal ou d'un match de l'AC Milan en Serie A. D'autant plus que l'on va voir Sam tirer à l'arc.

Par Steven Oliveira

Ça ne bouge toujours pas ici. Comme depuis le premier jour je suis team Phil. Et Wonder Woman en back up. Même s'il va falloir arrêter d'être aussi proche d'Alix par contre.J'ai envie que Ugo se fasse éliminer rapidement pour qu'il casse tout à nouveau sur l'île des bannis et revienne à l'orientation.Allez c'est parti !!!! Un peu plus tôt que les autres semaines j'ai l'impression. Bon, c'est quand même trop tard.Je ne sais pas trop quoi penser de ce Celebrity Hunted. Mais je pense que ça va être naze. Et surtout je pense que je ne vais pas regarder.Honnêtement je veux bien essayer d'être indulgent mais c'est vraiment l'enfer Canteloup, je n'ai jamais eu même le moindre rictus. C'est nul. Voilà c'était mon coup de gueule ahah.Canteloup en fait maintenant qu'il prend la tête des personnes qu'il imite, il s'en fout complètement de la voix, il prend la même pour Hidalgo et Macron c'est fou. Quel malaise en tout cas encore.@Guivache Ça va impeccable on s'habitue à la bague au doigt. Ahah mon costume était bien plus joli.Je refuse que la météo continue sur TF1 quand Évelyne Dhéliat prendra sa retraite.@M Mike 7 Tudo Bem obrigado.C'est parce que je vous aime que j'ai déjà pris mon live alors que je sais très bien que ça né démarre pas avant 21h20.Salut les fous vous allez bien ? J'imagine que oui car ce soir c'est KOH-LANTA !!!! Et on va encore se régaler une semaine après un épisode extraordinaire qui a vu l'élimination de Coumba et Namadia. Enfin leur élimination c'est vite dit puisqu'ils ont atterri sur l'île de l'exil.