En direct : Koh-Lanta, la légende

Vous n'arrivez toujours pas à vous y faire au Koh-Lanta le mardi soir ? Sympa le football vous aide à vous adapter en ne mettant pas de Ligue des champions en face mais un multiplex Ligue 2. Comme ça, vous vous sentirez comme un vendredi et vous n'aurez pas d'excuse pour louper l'épisode. Attention, ça ne veut pas dire que c'est le week-end.

Par Steven Oliveira

Team Karima bien sûr dans cette arène hein. Jusqu'au bout.Grâce à l'île de l'exil on entend la voix d'Ugo.Il y a vraiment un candidat qui va choisir de rentrer chez lui et pas de tenter sa chance pour rester dans l'aventure ?C'est vraiment beaucoup trop long avant que l'épisode commence réellement.@maradonnadesfrissons Ahah c'est vrai que c'est pour pas que je rate un épisode que Koh-Lanta a été déplacé au mardi.Allez c'est parti pour la présentation de 10 minutes.Je crois que les acteurs de la pub MMA sont nommés pour les prochains Oscars.@Lesommieralatteikea Allez reste avec nous tu vas passer un agréable moment.@TomPouce Ahah yes. C'est vendredi mon mariage. Mais je prends quand même le temps de regarder Koh-Lanta avec vous.Et bah il m'avait pas manqué Canteloup...Et merci Évelyne Dhéliat pour ce beau temps.Et bah c'est que ça a l'air bon cette soupe de maïs et moules. Drôle de mélange quand même.Alors qu'est-ce qu'il nous prépare l'ami Laurent Mariotte ?Salut les fous vous allez bien ? J'imagine que oui car ce soir c'est KOH-LANTA !!!! Et qui dit Koh-Lanta, dit belle soirée en perspective. On va encore se régaler.