En direct : Koh-Lanta, la légende épisode 14

D'accord, ce mardi soir, avec la Ligue des champions au menu, il y a des choses bien plus alléchantes que Koh-Lanta. A priori. Car les vrais le savent : Denis Brogniart vaut bien un Carlo Ancelotti, le Roi Claudus vaut bien un Karim Benzema et une épreuve d'orientation vaut bien un choc de Ligue des Champions. Et pour toutes ces raisons-là, vous auriez raison d'oublier le foot pour vous caler posément devant Koh-Lanta. C'est parti.

30

Par Valentin Lutz

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dites-moi, on ne l'avait pas déjà vu, ce plan sur les dauphins ?@Tom Pouce, c'est exactement ce que dirait Denis Brogniart si tu étais lui. Tu es démasqué.Claude qui parle de mettre un coup de harpon à Ugo. Si j'étais Ugo, je me méfierais.Il y avait une once de sérieux dans le ton de Claudus.Namadia qui nous sort un « les cinq finalistes méritent leur place » . C'est quoi ce genre de poncifs tactiques ?Elle nous avait manqué, cette résidence. Et Clémentine aussi, on peut se l'avouer.OH ET LA RÉSIDENCE DU JURY FINAL ! ENFIN ! Coumba a l'air de s'être calmée.Bon, mettons que Phil et UGOAT soient sur le même poignard : qui voulez-vous voir en finale ?ALLEZ, C'EST REPARTI ! ACCROCHEZ-VOUS BIEN !@Djissi, je trouve qu'elle est limite, mais ça joue !L'ami Théo Denmat, l'un de vos traditionnels hôtes sur ce live, me souffle dans l'oreillette un «» en parlant d'UGOAT. Toujours le mot pour rire.A la mi-temps, le Real mène 1-0 face à l'Inter, but de Kroos. Bon, c'est pas Vinicius, d'accord, mais si vous voulez les chiffres du Loto en avant-première, je peux vous les donner (à deux ou trois près, ok). Jean-Michel Apeupré.@Tom Pouce, donne-nous un seul argument pour nous prouver que tu n'es pas Denis Brogniart ! Mesdames et messieurs, on a peut-être unsur ce live.ET C'EST LA PUB ! ÇA NOUS PROMET UNE ÉPREUVE D'ORIENTATION DANTESQUE. ALLEZ VOUS CHERCHER DE QUOI MANGER ET BOIRE, ENSUITE, ÇA VA DÉPOTER. De mon côté, ça va être des bretzels.Bon on connaît le club des 5. Du coup, à vos pronos ! Le vainqueur sera tiré au sort à la fin de la soirée ! Je dis Jade, Ugo et Phil sur les poteaux.Putain, le «» de Sam, il est terrifiant !Bon, qu'on se le dise, ça fait quand même un peu de peine pour Alix, qui s'est bien battue. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements.@Tom Pouce, c'est vrai que cette année, on est gâté au niveau du « carré final » . Pas de trompettes, que du lourd !Oh le moment d'émotion d'UGOAT. Le mec est si pur ! Quelle classe.Bon par contre, les copains, il faut arrêter avec «» . Il n'y a qu'un seul surnom dans Koh Lanta et c'est Rico la défonce !@el_burro, mais tellement... Il va lui faire un marquage à la culotte, à la Park Ji-sung sur Andrea Pirlo !ET C'EST GAGNÉ POUR UGOAT ! AVEC LE «» QUI VA BIEN !Ça sent très très bon pour UGOAT. Il est tellement imprenable ce mec.Purée, même peinard sur le canapé, c'est pénible à regarder cette épreuve. Une étape de plat du Tour de France, le soleil et les bordures en moins.Sam ne rêve que d'être Martin Riggs danset on lui colle un labyrinthe ? C'est sérieux ?ET UGOAT QUI A CHOISI LE BON CHEMIN ! GRANDE JUGADOR ! VAMOS !Quel enfer ces labyrinthes... Vous préférez faire cette épreuve ou être bloqués devant un Lorient-Metz ?Bon, comme chaque semaine, je n'ai pas compris grand-chose à l'épreuve. Visiblement, ça a l'air d'être un casse-tête. Allez, c'est parti !Bon allez, brève de blablas, on veut l'épreuve, on veut de la tension !@daddycork, joli le coup de fil !UGOAT qui refroidit Phil, qui était venu faire la paix. Oh que c'est tendu !@Guivache, oula, mollo sur la boisson quand même, ou tu vas finir dans le coma !ÇA Y EST, LE MOMENT QU'ON ATTENDAIT TOUS ! LE RETOUR DES BANNIS ! C'EST FOU !Sam, même quand il parle de sa bonne étoile, il fait la gueule. Vous vous imaginez passer un nouvel an avec lui ? «» , avec une tête d'enterrement...@Ottokar Alcazar, troisième porte à gauche ! Et ensuite, concert de Kéké !Attendez, c'est moi ou Laurent a chopé des cheveux blancs sur l'île ? Il nous ferait pas une Édouard Philippe ?@Tom Pouce, je le trouve très sous-coté en stratégie l'ami Phil. A chaque fois, personne ne veut de lui et à chaque fois, il s'en sort en inventant des stratégies complètement folles. On n'a jamais oublié son délire d'espionnage avec Javier.Alix qui explique le fonctionnement de l'île des Bannis à UGOAT, alors que le mec a passé la moitié de sa vie sur ce caillou. Ça ressemblerait pas à Guardiola qui explique le rôle d'attaquant à Samuel Eto'o ? «» .Entre Sam Terminator, Alix la revancharde et Ugo le GOAT, on tiendrait pas le trio le plus flippant depuis Messi-Villa-Pedro ?Et place à la traditionnelle séquence Actors Studio. C'est aujourd'hui UGOAT qui s'y colle !Interminable cette introduction, mais on est enfin au générique ! Comme chaque semaine, une petite pensée pour les petits anges partis trop tôt : Freddy, Clémence, Alexandra, Claude Puel. On ne vous oublie pas.@Tom Pouce, la vraie question : les aventuriers vont-ils retrouver Dorian sur l'île ? Ça fait quand même deux ans que le mec erre seul dans la jungle.ALLEZ, C'EST PARTI ! Et n'oubliez pas le mot d'ordre : justice pour UGOAT.@M Mike 7, d'habitude, je suis largement Team BK mais bon, en rentrant chez moi, je suis passé devant le grand M. J'ai failli ne jamais arriver devant la télé.@Guivache, ça semble assez invraisemblable quand même cette histoire de self-service sur l'île ! Et puis bon, nos légendes ont l'air pas mal fatigués, malgré tout le poisson qu'ils ont pêché.Je vous lis attentivement et visiblement, Claude, UGOAT et Phil ont la cote ! De mon côté, je mets une grosse pièce sur Jade. On va pas se mentir, si elle arrive aux poteaux, Denis va pouvoir les remballer, elle sera aussi injouable que Fred Meyrieu en 97/98. La classe non ?En vrai, c'est moi ou l'imitation de Nelson Monfort était plutôt pas mal ?@Guivache, salut l'artiste ! La forme et toi ? En parlant de fast-food, c'était MacDo pour moi ce soir. Avec Koh-Lanta, c'est le combo parfait.Bon, puisque c'est l'heure de Canteloup, je vous propose un truc un peu plus sympa. Et comme on va parler d'artistes ce soir, je vous invite chaleureusement à aller voter pour l'immense Gauthier Hein, toujours en lice pour le Prix Puskas : ça se passe ici . Allez Gauthier !Et les choses sérieuses, c'est le retour annoncé d'UGOAT et une épreuve d'orientation dantesque qui s'annonce déjà folklorique. Je prends les pronos directement : qui voyez-vous sur les poteaux ?Salut les Koh Lantix, et bonsoir à mon père, vous êtes là ? On est d'accord, une épreuve d'orientation, ça vaut bien tous les Real-Inter du monde ? Surtout que je peux déjà vous annoncer que le Real va gagner 3-1 et que Vinicius va claquer un doublé. Voilà, maintenant que c'est dit, on peut passer aux choses sérieuses.