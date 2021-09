En direct : Koh-Lanta, la légende

Faisons un jeu. "3h47 de paresseux" : nom d'une épreuve de Koh-Lanta ou métaphore de PSG-City ? Après un épisode dantesque et l'élimination des deux super-vilaines du jeu la semaine dernière, Koh-Lanta continue de nous montrer des bouts de bois, des grains de riz et des cheveux gras en prime-time. Le kif', putain.

Rafraîchir

C'EST PARTI !

21h06 :

21h05 :

21h03 :

21h01 :

21h00 :

Par Ratvière Denmat

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les détails resteront secrets, mais il possible que je le rendais à l'époque «» .D'ici au vrai début de l'émission vous avez encore le temps de vous faire à bouffer.Puisqu'on est peu ce soir, et queest en forme, je vous donne une anecdote vraie, comme si j'étais dans une putain de vidéo de McFly et Carlito.J'ai un jour été sextoté par erreur par Stéphane Guivarc'h.Faites ce que vous voulez de cette info.Pourquoi est-ce que je souligne l'heure depuis tout à l'heure ?Puisque vous faîtes partie de la famille : sachez que le mariage de Steven est la plus belle chose à laquelle j'ai eu la chance d'assister depuis la toute première audition de Christophe Willem à La Nouvelle Star.Les mariés vont bien. On lui fait un gros bisou, il part bientôt en voyage de noces.Suivez le pouce.Je trouve TF1 particulièrement audacieux de faire imiter DEUX FOIS Mbappé à Nicolas Canteloup un soir de PSG-City.Au passage, ceux qui sont avec moi ce soir : on fera évidemment un point score.J'aimerais en profiter pour affirmer ici que la mante religieuse est la troisième chose qui m'effraie le plus au monde, derrière les clowns et les gens qui disent «» en aspirant.